WWE vive un momento donde su producto puede permitirse el lujo de insultar la inteligencia de sus seguidores y no ver resentida su candencia. Y la última etapa de John Cena como luchador en activo representa tal realidad.

Quienes creían que el nefasto estelar de WrestleMania 41 y su negativo «feedback» pusieron en aviso a WWE para no volver a presentar algo similar, se equivocaban. Anoche, la compañía repitió fórmula con el «main event» de Backlash, pero incrementando el factor nostalgia (esa vieja confiable) mediante la presencia de Randy Orton… y R-Truth, elemento decisivo en el devenir del choque; quien parece será el retador de Cena para Saturday Night s Main Event, donde no lo duden, pueden esperar un «bookeo» en la misma línea.

Cuando John Cena volvió a abrazar la rudeza dos décadas después en Elimination Chamber 2025, por una parte aplaudimos la valentía de no ofrecer unos meses previsibles antes de su retiro. Pero por otra, tampoco pudimos evitar preguntarnos por qué WWE y Cena esperaron tanto tiempo. Y ahora entendemos que tal decisión creativa responde más a una necesidad que otra cosa.

Según entiende WWE (y buena parte de la lucha yanqui) el proceder de un rudo, estos, con muy escasas excepciones, siempre recurren a trampeos para ganar y reducen ostensiblemente la intensidad de su desempeño entre las doce cuerdas. Así, supone el encaje de personaje perfecto para un veterano que, dentro y fuera del personaje, se ve incapaz de luchar al nivel de antaño. Recordemos, por ejemplo, el caso de Hulk Hogan y su versión «Hollywood».

Y como expone Dave Meltzer en reciente entrega de la Wrestling Observer Radio, este también es el caso de Cena, cuyo reinado podemos esperar discurra por los mismos cauces.

The LAST REAL CHAMPION has left the ring.#WWEBacklash pic.twitter.com/7rMdUzfZCp