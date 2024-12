Dave Meltzer: «El mejor segmento de todos los tiempos fue…»

«Personalmente creo fue el mejor segmento de todos los tiempos, sin importar la empresa». Así lo describió Dave Meltzer. Un historiador de los más reputados, además de periodista, que no despegó un ojo de los acontecimientos luchísticos en los últimos 45 años y contando. Un segmento que involucró mucha carga emocional y que, al contrario de lo que muchos podrían llegar a pensar tras tantas décadas de material, resulta ser bastante reciente.

Como no podía ser de otra forma, se trata de un segmento que tuvo como protagonista a uno de los mejores luchadores de todos los tiempos. Y cuenta además con la participación de varios otros que califican en la misma descripción. ¿Podemos dar una pista más clara? Por supuesto: ¡sucedió en la WWE! Y porque estamos de buen humor, aquí va otra: ¡es de la década de los 2000!

► ¿El mejor segmento de todos los tiempos?

Entonces, a ver, a ver, ¿de qué se trata? Los dejamos que las palabras del propio Meltzer primero:

«Personalmente creo fue el mejor segmento de todos los tiempos, sin importar la empresa. Recuerdo haber hablado esa noche por mail con alguien que estuvo en el ring y le dije, ‘este es el mejor momento en la historia de la lucha’ y él me respondió, ‘imagina haberlo visto desde el ring’.

«Y no sé si la gente lo sabe o no, pero Ric Flair no sabía quiénes iban a estar. No sabía qué iba a suceder. Todo lo que pasó era sabido por muy poca gente, Vince McMahon y unos pocos más. Fue increíble. En mi opinión fue el mejor momento de la historia de Raw y en cuanto a un momento fuera de la acción en el ring, puede que el mejor jamás hecho».

Se trata, desde luego, de la despedida de Ric Flair de la WWE y de su carrera como luchador activo en 2008. Entonces, a modo de agradecimiento por sus más de cuatro décadas en el ring, WWE le preparó un espacio donde varios de sus ex compañeros y grandes rivales le rindieron tributo en el ring ante la mirada de los miles de espectadores en el episodio de Monday Night Raw del 31 de aquel año.

Flair venía de perder contra Shawn Michaels la noche anterior en un enfrentamiento donde su carrera estaba en juego. Y tanto Michaels como Triple H, sus legendarios colegas de The Four Horsemen y hasta el líder de los vestuarios, el Undertaker (cuando aún era el enterrador), se acercaron para acercarle sus respetos en persona. Todo esto con un «Nature Boy» desbordado hasta las lágrimas y una atmósfera repleta de nostalgia y emoción.

Además de ser gratamente recordado por su alta carga emocional, todavía es a día de hoy que mucha gente lo señala como el mejor momento de la historia del show de los lunes. Uno de ellos es el editor en jefe del Wrestling Observer, quien no se cansa de repetirlo cada vez que encuentra la oportunidad.