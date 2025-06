Desconociendo qué lo motivó, CM Punk pidió disculpas hace unas horas a los fanáticos de WWE en Arabia Saudí por este tweet de años atrás: “Ve a chupar un pene cubierto de dinero ensangrentado en Arabia Saudita, maldito nerd.”.

“De verdad que no tuvo nada que ver con Arabia Saudí. Me desperté de mal humor y escribí un tuit desagradable dirigido a The Miz, y me disculpé con The Miz… y sinceramente me disculpo con toda Arabia Saudita. No soy perfecto de ninguna manera, a veces como seres humanos cometemos errores. Lo hermoso es que todo es una lección aprendida, y ahora estoy aquí, ustedes me han invitado a su país y estoy agradecido de estar aquí. Muchas gracias.”

► La disculpa de CM Punk

Una disculpa la del «Best in the World» que no ha pasado desapercibida y que ha generado muy diferentes reacciones. A continuación, conocemos la de nuestro compañero Dave Meltzer según sus propias palabras en F4Wonline: