Dave Meltzer daña a Tony Khan según Dutch Mantell

El icónico ex-mánager de lucha libre Dutch Mantell critica a Dave Meltzer, editor en jefe del Wrestling Observer, haciendo referencia a su relación con AEW. Según el ex-WWE, el periodista no beneficia a la promotora Élite comandada por Tony Khan.

► ¿Dave Meltzer daña a Tony Khan?

Los rumores sobre Miro (Rusev)

“Si no quieres poner a alguien encima, vete a casa y quédate allí. Porque si eres booker y le dices a un tipo: ‘Oye, necesito que pongas a este tipo sobre ti’, y no quieres hacerlo y haces un poco de berrinche, bien… si no tengo a nadie más esa noche para reemplazarte, lo toleraré una noche. Pero adivina qué: después de eso no estarás más programado. Te sacaré de todo, porque a menos que el equipo trabaje como un equipo, entonces no tienes uno. Si un tipo no quiere hacerlo, eso se esparce. Otro tampoco querrá hacerlo. Y así no puede funcionar esto.”

“Tony (Khan) era completamente nuevo en esto del booking. No quería enojar a nadie. Quizás eso le funcionó al principio, pero ahora está pagando cantidades ridículas de dinero por nada, básicamente, y todavía permite que algunos intenten convencerlo de que no deberían perder. No puedes hacer negocios así.”

“Si eres un entrenador de fútbol y tienes una jugada planeada para un ala cerrada, pero el receptor abierto empieza a gritar ‘¡Lánzame el balón, lánzame el balón!’, eso causa caos. No puede funcionar así. Necesitas que todos cooperen. Si no, envenenas el vestuario.”

“Y si un tipo te dice ‘no haré esa jugada’, lo mandas a casa y le sigues pagando por 18 meses… bueno, eso también es un problema. Así, otros dirán: ‘Bueno, si él lo hizo y le siguen pagando, yo también lo haré’. Es ridículo. Así no se dirige un negocio.”

Los contratos de AEW

“Tony tiene demasiados tipos bajo contrato, muchos más de los que puede usar. ¿Cuánto dura el show? ¿Dos horas? No tiene un show de tres horas todavía, ¿verdad? Entonces, ¿para qué tantos contratos? Está pagando a gente por quedarse en casa, literalmente.”

“Britt Baker no ha aparecido en un año, y probablemente sigue cobrando. Hay dinero en esa chica si la manejaran bien. En WWE podrían hacerlo, pero en AEW no saben qué hacer con ella ahora.” “He oído que puede ser realmente duro con los chicos a veces, que entra en el vestuario diciendo: ‘No quiero escuchar quejas esta noche’. Pero luego ves lo que hace y parece todo lo contrario. A veces actúa como si mandara fuerte, pero en realidad deja que muchos hagan lo que quieran.”

Dave Meltzer defendiendo a AEW

“No puedes tomar en serio a alguien que está tan cerca del dueño de AEW. Meltzer critica a Rusev por no querer perder, pero mi punto es: Tony Khan es su jefe, ¿no? Entonces, si quería que perdiera, ¡que le diga que pierda! Para eso le paga.”

“Vince quería al búlgaro grande, al bruto de 300 libras. Dijo: ‘Ese hombre vende boletos. Lo quiero como heel’. Y poco después lo despidió por bajar de peso. Le pidió que se hiciera más grande, y cuando no lo hizo lo bastante rápido, se fue. Quizás no era bueno para su salud, pero perder el trabajo no es bueno para su cuenta bancaria.”

“Yo me quejé cuando Swagger y yo trabajábamos contra Rusev y Lana. ¿Por qué no impulsaron más esa historia? Era el estadounidense contra el ruso. Eso encajaba perfectamente en todos los aspectos. Pero Jack solo lo venció una vez, y eso fue todo.”

Sobre Dominik Mysterio

“A mí no me importa qué tan bueno seas en el ring. Lo que importa es si vendes boletos. ¿Eres interesante? Dominic lo es. Ni siquiera creo que esté actuando, ese es él. Cuando lo ves frente a Rey, lo supera en tamaño y simplemente quieres verlo recibir una paliza. Tiene algo. Y con esa cara y ese bigote, solo con entrar en una habitación ya quieres abofetearlo. Eso es heat puro.”

“Tiene mucho camino por delante. Lo van a tener que convertir en babyface pronto, pero si lo hacen, deben tener un par de heels realmente fuertes para él. Hay mucha vida útil en Dominik todavía.”