Dave Meltzer da por primera vez cinco estrellas al CMLL: Máscara Dorada vs. Templario

Hace unos meses, se volvió viral la noticia de que Dave Meltzer, a pesar de ser fan del CMLL y disfrutar de su estilo, nunca había otorgado 5 estrellas a una lucha de esta empresa. Sin embargo, esto cambió recientemente.

En el último boletín del Wrestling Observer Newsletter, Meltzer revisó varios eventos, incluyendo NJPW Battle in the Valley y TNA Hard to Kill; no obstante, también dedicó tiempo a analizar el «Viernes Espectacular VIP» del CMLL.

En dicho evento, Meltzer destacó la lucha entre Máscara Dorada y Templario, del 5 de enero, otorgándole 5 estrellas, algo que no había hecho anteriormente. Además, expresó su opinión, calificándola como «espectacular».

«Pienso que la lucha entre Máscara Dorada y Templario fue simplemente espectacular. Contó con un gran calor, movimientos sorprendentes, emocionantes intentos de cuenta regresiva y la multitud estalló con la caída final del shooting star press, como si se tratara de un cambio de título mundial, a pesar de ser una lucha sin estipulaciones y sin título en juego«.

Además, elogió el trabajo que el CMLL está realizando con Máscara Dorada, destacando que están construyendo su prestigio y renombre gradualmente, similar a lo que sucedió con Místico.

«Dorada es el joven que está siendo impulsado, venciendo a veteranos establecidos, lo cual es beneficioso para el negocio, ya que teóricamente atraes a nuevos fanáticos. Los fanáticos regulares mayores suelen sentir resentimiento. Místico fue abucheado por los fanáticos habituales en su pico de atracción, pero estaba atrayendo a nuevos fanáticos. Aquí, la multitud turística busca acrobacias aéreas y emocionantes intentos de cuenta regresiva, pero la multitud regular respeta a Templario como un súper luchador. Incluso la multitud turística lo aprecia, pero la historia de la lucha conectó con la mayoría de la multitud; nadie fue realmente abucheado, pero todos disfrutaron de los grandes movimientos de Dorada y ovacionaron al final».

► En cuanto a las calificaciones de Dave Meltzer para el CMLL

La asignación de estrellas a diferentes luchas en distintas compañías siempre ha sido motivo de controversia, ya que mientras muchos respaldan las opiniones del veterano periodista, otros las desestiman.

No obstante, Meltzer ha afirmado que estas son solo opiniones personales y no deben tomarse demasiado en serio, a pesar de las críticas que pueda recibir.

Esto no niega el hecho de que Dave Meltzer sea un experto en lucha libre, ya que lleva muchos años observándola en diversas partes del mundo.

Aunque ha presenciado numerosos combates del CMLL, ninguno había alcanzado la calificación de 5 estrellas hasta el 2023, año en el que evaluó varias luchas con 4.7, lo que podría indicar un mayor interés por parte de Meltzer en la empresa mexicana. Siete combates han alcanzado esta calificación, siendo seis de ellos del año pasado.

La lucha entre Templario y Máscara Dorada rompe con esta racha y abre la posibilidad de que otras luchas también puedan obtener esta distinción.