En los últimos días hemos hablado de Dave Meltzer en relación a AEW cuando dijo que la compañía se parece hoy a la WCW pre-Nitro, comentó que Dynamite nunca será Nitro pero la casa Élite sí será más rentable en 2025 que la World Championship Wrestling, explicó que en «Where The Best Wrestle» necesitan de luchadores babyface fuertes, dio a conocer qué estaría pasando entre la misma, GCW y Willie Mack, señaló que tanto en esta como en WWE hay demasiados campeonatos, o avisó de que las buenas luchas no van a salvarla.

► The Hurt Syndicate ataca a Ricochet

Siempre es interesante escuchar (o leer) al Editor en Jefe del Wrestling Observer y en esta ocasión vamos a conocer su opinión sobre el segmento visto en el episodio de Dynamite del 18 de diciembre en el que The Hurt Syndicate atacaron a Ricochet y terminaron con la especulación de que «The One and Only» pudiera unirse a Bobby Lashley, MVP y Shelton Benjamin así como mientras está participando en el torneo Contental Classic. Meltzer habla de ello en el Wrestling Observer Radio:

«Pero incluso si quisieras hacer este segment], esta era la peor semana posible para hacerlo, porque es como, bueno, Will Ospreay y Ricochet van a salir ahí y este tipo parece el mayor perdedor del mundo. Quiero decir, una representación horrible, horrible. Es como si básicamente estuvieras diciéndole a todos que este tipo es un maldito don nadie de preliminares, que no merece que nadie se preocupe por él, sin importar lo buen trabajo que haya hecho en ese combate de tríos en el pago por evento y todo eso.

Es como si él fuera simplemente el combate de Komander, o lo que sea. No importa, está en un nivel bajo. Y luego va a salir el sábado con Will Ospreay y probablemente tendrán un gran combate. Quiero decir, Jesús, el combate de Will Ospreay contra Darby Allin esta noche, Dios mío, es uno de los mejores combates televisivos del año. Y el combate con Ricochet probablemente debería ser igual de bueno o mejor. Will Ospreay es realmente el tipo más popular de la compañía en este momento, y va a tener 20 minutos de ida y vuelta en un combate increíble con un maldito súper, súper talentoso perdedor. Y es como, no tenía que ser un perdedor«.

THIS SATURDAY it’s a Christmas #AEWCollision LIVE in New York City! Continental Classic Gold League:@WillOspreay vs @KingRicochet 8pm ET/7pm CT/6pm MT/5pm PT

LIVE on the EAST & WEST COAST on TNT! pic.twitter.com/iIlqBEG5cG — All Elite Wrestling (@AEW) December 18, 2024