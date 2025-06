Dave Meltzer: «Creo que Gunther será un campeón babyface»

Gunther ha recuperado el Campeonato Mundial de Peso Completo de la WWE terminando el reinado de Jey Uso en Monday Night RAW el 9 de junio de 2025.

Los fanáticos no celebraron precisamente que «The Ring General» sea el nuevo monarca, pero, ¿es posible que en adelante se ponga de su lado? Nuestro compañero Dave Meltzer explica en el Wrestling Observer Radio que eso mismo es lo que piensa que va a suceder.

«Creo que Gunther va a terminar siendo un babyface después de esto, basándome en la forma en que hicieron el final. Ganó limpio, y obviamente Seth [Rollins] es el tipo de la marca , Seth es el tipo, tenga o no el campeonato, él es el hombre de la marca, y tiene el maletín. Creo que Gunther va a ser un babyface.»

Al mismo tiempo, Bryan Álvarez señala que actualmente todos los campeones principales son heels, al igual que el portador del maletín de Money in the Bank. Por eso Meltzer cree que, entre los dos principales, Gunther será quien haga el cambio a técnico.

Your NEW World Heavyweight Champion is @Gunther_AUT!#AndNew pic.twitter.com/Bk6npioqj9

— WWE (@WWE) June 10, 2025