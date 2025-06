Este agosto se cumplirán oficialmente tres años desde el primer retiro de Vince McMahon, lo que le permitió a Triple H tomar las riendas y convertirse en el director creativo de la WWE. Y aunque McMahon regresó brevemente al poder en 2023, y se creía que participaría en la parte creativa hasta cierto punto, la eventual formación de TKO hizo que el programa ya quede en manos de «The Game» desde entonces, algo que la mayoría de los fans habían alegrado hasta hace poco, de no ser por los recientes despidos, situación que también se había dado con frecuencia en los últimos años del régimen de McMahon.

► Régimen de Triple H en WWE lleva casi tres años

En la reciente edición de «Wrestling Observer Radio», Dave Meltzer analizó las diferencias entre el régimen de Triple H con el de Vince McMahon, utilizando un segmento entre CM Punk y Sami Zayn de RAW, donde Punk declaró que ganaría Money in the Bank y aceptó darle una oportunidad por el título a Zayn después de ganarlo, algo que probablemente no hubiera sucedido con el ex mandamás de la WWE.

«La diferencia entre Vince y Levesque a la hora de agendar es que la filosofía de Vince es: ‘No pierdas tiempo en televisión preparando un combate que no vas a hacer’. Esa es su filosofía. La filosofía de Levesque es crear un montón de cosas para que la gente piense que está sucediendo. Porque si ven este segmento, pensarán que Punk va a ganar seguro.

Así que es para… supongo que para despistar a la gente. Y como… porque han sido entrenados con la idea de que ‘si empiezas a promocionar un combate, lo conseguiremos’. Y, ya sabes, esto fue un ejemplo. Es como si Punk ganara Money in the Bank y se llevara el título, Sami querría su oportunidad por el título. Punk ni siquiera clasificó para entrar en Money in the Bank.»