Largo y tendido se ha hablado de la salida de Cody Rhodes de AEW en 2022 para regresar cual hijo pródigo a la WWE. Ser la cara de la compañía donde nació luchísticamente o terminar la historia de su familia ganando el título mundial que su legendario padre, Dusty Rhodes, nunca pudo parece motivos más que suficientes para que el «American Nightmare» tomara la decisión cuando tuvo la oportunidad. No obstante, sucedieron más cosas.

El propio luchador habló de ello en múltiples ocasiones. Por ejemplo, hace aproximadamente un año decía: «No creas nada de lo que dicen por ahí sobre por qué me fui, nadie lo sabe. Fue algo personal«. El actual Campeón WWE ha pedido más bien que no se digan cosas que no son ciertas. Aunque sí aclaró una cosa: «Hubo muchos factores involucrados. No tuvo nada que ver con Tony (Khan) o Brandi«.

Y si él y el mencionado Tony Khan cumplen su promesa, nunca se sabrá. Así lo dice Dave Meltzer en X:

«El problema de Cody fue con Tony, y ambos prometieron nunca hablar de ello«.

Cody’s issue was with Tony and both promised never to speak of it. https://t.co/q1UFEwSivq

— Dave Meltzer (@davemeltzerWON) January 9, 2025