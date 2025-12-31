Dave Meltzer: «CMLL es la más auténtica de México»

El reputado periodista de lucha libre Dave Meltzer habla de WWE, AEW, CMLL, AAA, NJPW, STARDOM, sus estrellas en el Wrestling Observer, los fanáticos y más.

► En palabras de Dave Meltzer

2025 como uno de los años más importantes del wrestling

“Estoy bien. Ha sido un año muy ocupado. De hecho, probablemente el año más cargado de noticias en la historia del wrestling, no solo por lo que pasó, sino por las consecuencias a futuro. Años como 1984-85 o 2001 fueron momentos clave, y 2025 va a ser recordado igual.”

Las grandes historias del año

“La mayor noticia del año, para mí, fue la muerte de Hulk Hogan. Pero en cuanto a impacto futuro, el gran cambio es el paso de WWE a Netflix, los PPV a ESPN, AEW entrando en el streaming y toda la incertidumbre con Warner Bros Discovery. Cuando AEW firmó aquel gran acuerdo en octubre parecía que lo habían conseguido todo, pero ahora el panorama es mucho más complejo. No sabemos cómo quedará el streaming, quién controlará WBD ni dónde terminará AEW.”

La importancia del streaming y la televisión

“Hasta ahora, si la audiencia se movía de la TV al streaming no importaba, porque todo era WBD. Pero si TV y streaming son empresas distintas, el valor de AEW cambia completamente. Ya no existe esa sinergia.”

Si el wrestling aún le sorprende

“No diría que me sorprende, pero sí me intriga. Lo que más cambia es el público, y eso sí puede sorprenderte. Los luchadores se adaptan a los fans, y cuando los fans cambian, todo cambia.”

El estilo actual y las lesiones

“No quiero ser el viejo que dice ‘están haciendo demasiado’, porque eso se dice desde hace un siglo. Pero sí me preocupa la sostenibilidad. Hoy hay tantas lesiones que es difícil hacer planes a largo plazo. Me preocupan especialmente los mejores luchadores, porque son los que más riesgos toman para tener el combate perfecto. Puedes reemplazar una rodilla o un hombro, pero no puedes reemplazar un cerebro ni un cuello. Esas son las lesiones que más me preocupan. La velocidad y los movimientos aéreos no van a bajar, pero hay ciertos movimientos peligrosos que podrían eliminarse. La creatividad está bien, pero hay cosas que simplemente no valen la pena.”

Comparación con el pasado

“Antes había que estar listo para luchar al día siguiente. Eso te limitaba. Ahora muchos luchan 30 o 40 veces al año y sienten una falsa seguridad: ‘tengo tiempo para recuperarme’. Eso puede ser peligroso.”

Ejemplo del All Japan de los 90

“Pensaban que al luchar menos podían ir al máximo, pero vimos las consecuencias: Misawa, Doug Furnas, Gordy, Kobashi… cuerpos destruidos. Hay que aprender de eso.”

El legado de Dave Meltzer y el Wrestling Observer

“Lo que más me alegra es haber abierto puertas, haber enseñado que hay más de una empresa y más de una forma correcta de hacer wrestling. No hay una sola manera válida.”

La lucha femenina

“En Japón, hace más de 40 años, las mujeres estaban muy por delante. Eran mejores que muchos hombres. Me frustró durante décadas cómo se trataba a la lucha femenina en EE.UU. Hoy estamos más cerca que nunca de hacerlo bien, y los fans han ayudado mucho a ese cambio. STARDOM ha tenido un gran año. Ver a Kamitani ganar el MVP de Tokyo Sports me voló la cabeza. Hace años nadie habría considerado a una mujer para eso.”

La empatía del público actual

“Hoy el público tiene más empatía. Antes querían ver gente lastimarse. Ahora, si alguien se golpea fuerte, la gente se preocupa.”

El tribalismo

“Sí, el tribalismo es peor que nunca. En los 90 existía, pero la mayoría veía ambos productos. Hoy es diferente, está amplificado por redes sociales. Mi trabajo no es apoyar a una empresa, es analizar qué funciona y qué no. A veces te equivocas, pero tienes que criticar y elogiar a todos.”

AEW y WWE

“WWE sigue funcionando bien, aunque haya cosas que no me gusten. AEW ha tenido un año mucho mejor que el anterior, y eso es un hecho.”

Consejos de William Regal y Arn Anderson

“No están equivocados. Tienen razón. Amo el wrestling moderno, pero este negocio debe reducir riesgos graves. No necesitamos más carreras acabadas por movimientos innecesarios.”

Aprender del circuito independiente

“Lo que ocurre en las indies termina llegando a las grandes empresas. El estilo actual de WWE se parece más al independiente de hace 20 años que al WWE de hace 20 años. Esto siempre cambia. Lo importante es seguir aprendiendo. El día que crees que lo sabes todo, el negocio ya te pasó por encima.”

El sistema de cinco estrellas

“Simplemente hago lo que hago. Es curioso porque hay gente que me para por la calle y me dice que mis cinco estrellas les cambiaron la forma de ver el wrestling. Muchísima gente me ha dicho que descubrió New Japan, All Japan, CMLL o luchadores como Ricky Steamboat, los Rock ‘n’ Roll Express o los Von Erichs solo por buscar combates bien valorados. Creo que el sistema es muy beneficioso para abrir los ojos a distintos estilos. El problema es el tribalismo: hay gente que no quiere aprender nada nuevo y solo acepta lo que ya conoce. Siempre va a haber gente a la que no le guste lo que hago, porque yo digo que hay más de una forma válida de hacer wrestling y que siempre hay algo más que aprender.”

Cuánto wrestling consume

“No me quemo escribiendo, no sé por qué. Ver tantas horas de wrestling a veces sí me pesa, pero siempre aparece algo nuevo y emocionante. Veo todo el contenido de WWE y AEW, los grandes eventos de New Japan, mucho CMLL y AAA. Y si alguien me dice ‘tienes que ver estos tres combates’, hago todo lo posible por verlos.”

La diferencia entre 4¾ y 5 estrellas

“Si al terminar un combate me pregunto si es cinco estrellas, entonces no lo es. Cuando es cinco, no hay duda. Para dar cinco estrellas no puedo prever todo lo que va a pasar. Tienes que sorprenderme, no jugar sobre seguro contando una historia.”

Ejemplo con The Undertaker y Shawn Michaels

“No fue un movimiento concreto. Fue que sabía lo que iban a hacer. Eso sigue siendo increíble, pero se queda en cuatro y tres cuartos.”

Tokyo Dome

“El Tokyo Dome es uno de los lugares más difíciles para tener un combate cinco estrellas: es un estadio y todos trabajan a un nivel altísimo.”

Influencia del contexto del evento

“Un combate puede ser de cinco estrellas en otro show, pero si viene después de algo aún mejor, eso influye. Forma parte del contexto.”

Qué define un combate de cinco estrellas

“Tiempo, lugar, público, historia, reacción, creatividad. Un combate de cuatro estrellas ya es genial. Cinco estrellas es crédito extra.”

Diferencias entre luchadores de antes y ahora

“Antes hacían 300 combates al año y sabían trabajar al público como nadie. Hoy hacen menos combates, pero el nivel atlético es superior.”

Por qué CMLL es clave hoy

“CMLL es un gran ejemplo: veteranos de 50 años con todos los trucos y jóvenes increíbles aprendiendo cada noche. Eso crea futuros luchadores excepcionales.”

WWE, AAA y la identidad de CMLL

“AAA hoy es básicamente WWE presentando lucha libre. CMLL sigue siendo la opción más auténtica si buscas lucha libre tradicional mexicana.”

El peligro de competir con WWE

“Muchas empresas estuvieron en llamas y WWE las superó con producción y estrellas. Es algo que se repite en todo el mundo.”

La captación temprana de talento

“Ya no veremos veteranos de 10 o 20 años en las indies. WWE o AEW los ficharán con 24 o incluso antes.”