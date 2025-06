Anoche en Raw, John Cena careó con CM Punk como en los viejos tiempos, y se confirmó que Cena defenderá su Campeonato Indisputable WWE ante Cena en el evento premium denominado Night of Champions 2025.

Esto fue una gran sorpresa, debido a que el show se realizará el sábado 28 de junio de 2025, pero desde la KINGDOM Arena en Riad, Arabia Saudita. Y, en el pasado, CM Punk fue bastante crítico del acuerdo de WWE con dicho país, bastante cuestionado.

► CM Punk irá a Arabia Saudita por voluntad propia

Pues bien, mucho se especuló en redes sociales. Algunos fans hasta pensaron que TKO había obligado a CM Punk a aceptar ir a Arabia Saudita, pese a que en el pasado insultó a The Miz y a WWE por recibir «dinero ensangrentado» y por «lamer penes árabes».

Un fuerte insulto del cual años después Punk se arrepintió y se disculpó con The Miz una vez que, incluso, estando en AEW, estuvo por algunos minutos en el vestidor de un show de Raw hasta que Triple H lo mandó a sacar por orden de Vince McMahon, dado las polémicas entre Punk y WWE, pero, principalmente, para evitar problemas con Tony Khan.

Sin embargo, Dave Meltzer reportó en la más reciente edición del Wrestling Observer Radio que tanto CM Punk como John Cena irán por gusto propio a Arabia Saudita y que nada hubiera pasado si se hubieran negado. Estas fueron sus interesantes palabras:

«Ellos pudieron no ir si realmente no querían ir. Se sabe desde hace meses que van a ir. Son lo suficientemente grandes como para haber dicho que no, y eso no les habría afectado en nada».