Dave Meltzer: «Bronson Reed cuida de Bron Breakker»

Bronson Reed ha sido el segundo -después de Bron Breakker– en unirse a la ahora facción que comenzaron Seth Rollins y Paul Heyman. No tuvieron su mejor noche durante el último Monday Night RAW, ya que si bien atacaron tanto a Jey Uso, el actual Campeón Mundial de Peso Completo, como a Sami Zayn, «The Visionary» terminó siendo atacado por CM Punk, quien escapó de sus amigos.

Finalmente, aunque nunca estuvo confirmado, Bronson Reed no formará parte de The Bloodline y regresó de su lesión con una nueva historia, y también un nuevo rol en ella. Apenas ha hecho nada todavía y quizá nada más allá de que es el más fuerte del grupo se puede decir de su papel con Rollins, Breakker y Heyman. Sin embargo, Dave Meltzer hace un apunte interesante:

«Creo que esto le añade una dimensión al grupo, y lo hace aún más fuerte. Además, con la presencia de Bronson, cuando lleguen las luchas en las que tengan que perder —aunque probablemente no perderán mucho al principio—, no tienes que hacer que pierda Bron Breakker, quien claramente es alguien que tienen en mente como un futuro estelarista de WrestleMania. Mientras que Bronson Reed no va a ser un estelarista de WrestleMania, pero, ya sabes, es muy bueno cumpliendo su rol.»