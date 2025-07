Días atrás la leyenda, expeleador y actual analista y entrevistador de UFC Daniel Cormier pronunciaba una declaración potente sobre la situación de Brock Lesnar con la WWE:

« Brock está en la lista de vetados ahora mismo . Brock se metió en un lío. No les voy a contar en directo lo que hizo Brock. Brock está en un lío».

Sin responder a dichas palabras directamente pero continuando con ellas, nuestro compañero Dave Meltzer ofrece su propia perspectiva de lo que está pasando con «La Bestia»:

“No tiene permitido aparecer, y los abogados no lo autorizan. No sé si hay algo nuevo… la gente ha estado hablando del tema, pero todo ha sido igual desde que se presentó la demanda de Janel Grant, hasta donde tengo entendido.

“Depende completamente de los abogados. Si ellos dieran luz verde, lo traerían de inmediato, incluso mañana. Pero claramente, su postura es que no debería aparecer en televisión… Y así ha sido durante un año y medio. De hecho, estuvo en la lista de vetados desde que lo sacaron del Royal Rumble, el del año pasado, no el de este año.”