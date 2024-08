Aunque muchos seguidores han criticado la lucha entre CM Punk y Drew McIntyre y más allá de preferencias personales, fue objetivamente mediocre, Triple H no podía tirar piedras contra su propio tejado.

En la conferencia de prensa posterior a SummerSlam, HHH valoró así el duelo.

Y ahora recogemos la opinión de Dave Meltzer sobre este Punk vs. McIntyre ante los micrófonos de la más reciente entrega de la Wrestling Observer Radio. Sobra decirlo, cuya semejanza con la valoración hecha por «The Game» es como la semejanza entre un huevo y una castaña.

«Disfruté el show, pero lo negativo fue ese Drew McIntyre vs. CM Punk. Siendo el segundo mayor ajuste de cuentas del año en WWE, creo que la recompensa del combate fue muy pobre. Todo el combate giró en torno a Seth Rollins. Tenían este gran ajuste de cuentas, salieron y la gente estaba al principio más metida que en ningún otro combate del show. Una vez fue avanzando la lucha, ya no lo estaban, y creo que fue por las cosas que hizo Seth. Se convirtió en el protagonista del combate muy pronto y no hicieron muchas cosas. Más que nada, lo que hicieron fue interactuar con Seth. A los tres minutos, el público estaba cantando, ‘Queremos mesas’. Y creo que fue un poco raro. En un ajuste de cuentas así, ¿no deberías estar centrado en el combate?»