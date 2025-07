En la reciente edición de WWE Saturday Night’s Main Event, las cosas no salieron nada bien para Seth Rollins, pues quedó lesionado en su combate ante LA Knight, al hacer un aterrizaje tras fallar un Moonsault. La afectación fue en la rodilla, y tras una revisión inicial por parte del médico, el Visionario decidió continuar, solo para recibir el BFT de su rival y caer derrotado, aunque el resultado era lo de menos en este punto.

► Dave Metlzer tiene ciertas dudas sobre la situación de Seth Rollins

Según informes recientes de «Fightful Select» y «PWInsider», hubo un cambio de planes en el final del combate, ya que estaba prevista la victoria del Visionario, pero evidentemente el resultado terminó siendo otro. Sin embargo, no había planes para un eventual canje del maletín, por lo que en el corto plazo las cosas no variaron mucho; sin embargo, la cosa no pinta bien para el portador del maletín de Money in the Bank, y lo único que se conoce en este punto es el hecho de que este permanecerá en poder de Rollins, quien tiene hasta junio del próximo año para canjearlo.

Dave Melzer volvió a referirse a la situación de Seth Rollins en el reciente «Wrestling Observer Radio» y explicó lo que estaba sucediendo. El periodista reveló que no se había descubierto nada nuevo, pero que creía que había algo de cierto en la lesión de Rollins y en la idea de que Rollins pudiera haberse lesionado antes.

«O sea… creo que está lesionado. No puedo asegurarlo al 100%, pero creo que está lesionado. Vi el programa esta noche y, ¿sabes?, el tema era que iban a dar… el parte de lesiones, y no lo hicieron. No sé qué significa eso… Él (Paul Heyman) dijo que aún no lo sabíamos. Iba a hacerse un examen en Birmingham, así que creo… que para esa noche, ¿quizás ya lo habrían sabido? Son muy discretos al respecto. Pero bueno, lo de John Pollock… le dijeron el jueves, creo que… que estaban manipulando el tema de la lesión. Entonces… ¿fue una excusa para, ya sabes, entrar al combate y hacer eso para encubrir una lesión real? Creo que sí. No sé… créeme, intentan mantenerlo en secreto.»