Drew McIntyre disputó su último combate en WWE (hasta el momento) ante Sheamus y Gunther en WrestleMania 39, donde no pudo conseguir el Campeonato Intercontinental WWE, y luego de ello que dejó a los aficionados con muchas dudas con un mensaje que sonaba a despedida, que eventualmente terminó convirtiéndose en una ausencia prolongada debido a una lesión, de la cual todavía no se ha podido recuperar, aunque sí fue seleccionado en el reciente Draft por la marca RAW y se espera que aparezca pronto allí.

► Contrato de Drew McIntyre expira en el 2024

A medida que continúa la especulación sobre el futuro de Drew McIntyre en la lucha libre profesional y el hecho de que su renovación podría no suceder, se ha confirmado que un espectáculo importante en el que no podrá aparecer es el evento AEW All In, contrario a lo que muchos podrían suponer.

McIntyre no ha tenido el Campeonato de la WWE en más de dos años y solo ha tenido una oportunidad de desafiar a Roman Reigns por el Campeonato Universal Indisputable WWE, misma que se dio frente a una multitud apasionada en Clash at the Castle. El Jefe Tribal salió victorioso con la ayuda de Solo Sikoa, quien hizo su debut en el elenco principal, generando una profunda decepción en los fanáticos, y quien sabe si también lo provocó en el mencionado luchador.

En una actualización reciente sobre el estado de McIntyre, Dave Meltzer informó en el Wrestling Observer Newsletter sobre el rumor que sugería que la superestrella escocesa podría aparecer en el evento All In de AEW en Inglaterra en agosto de este año, negando que esto vaya a suceder, ya que su contrato con WWE expirará varios meses después de esto. El reconocido periodista agregó que incluso la duración de este contrato podría extenderse para contabilizar el tiempo que ha estado fuera por lesión.

“Con respecto a McIntyre y la idea de que podría estar en All In, básicamente casi no hay posibilidad de eso. Su contrato vence meses después de esa fecha, por lo que incluso si dejara la WWE cuando expire el contrato y se vaya a AEW (que sería el destino más probable si se fuera), eso no puede suceder hasta 2024. Además, es probable que WWE agregue todo este período actual cuando ha estado fuera de acción con una lesión que retrasaría el final de su contrato”.

Si bien se desconoce la fecha específica de regreso de Drew McIntyre en la marca RAW, se especula que la compañía podría traerlo de regreso como rudo debido al exceso de personajes técnicos, y aunque quedó fuera del torneo por el Campeonato Mundial de Peso Completo, bien puede ser un contendor en los meses que están por venir, y el volver como rudo le daría una opción de retador bastante lógica, considerando que Seth Rollins o AJ Styles son quienes se enfrentarán por el título en Night of Champions.