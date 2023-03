Hace unos días, WWE anunció que Roman Reigns y Sami Zayn tendrán una revancha de Elimination Chamber 2023 por el Campeonato Universal Indisputable WWE en un espectáculo no televisado este 4 de marzo en Toronto, Canadá. Ese no era el plan original de WWE para el evento, ya que inicialmente se había anunciado de que ambos iban a formar parte de una lucha por equipos, que incluía también a Solo Sikoa y Kevin Owens para apoyar a Reigns y Zayn, respectivamente.

► WWE justifica el cambio en el estelar del house show de Toronto

Dave Melzer señaló en el reciente Wrestling Observer Newsletter cuál era el plan original de WWE para el combate que se llevará a cabo en Toronto. También señaló por qué WWE siguió adelante con el nuevo plan, donde básicamente indicó que esperan un lleno completo en el Coca Cola Coliseum para este sábado.

“Se tomó la decisión para el show del 4 de marzo en Toronto de cambiar el evento principal de Reigns y Sikoa vs Zayn y Owens a una revancha de Reigns vs. Zayn. Con la historia actual, tener a Zayn y Owens formando equipo antes de que vuelvan a estar juntos no tiene sentido en cuanto a la historia. Esta es una verdadera prueba en el sentido de que la audiencia de Toronto es lo suficientemente inteligente como para creer que el título no cambiará de manos en un programa no televisado, pero sigue siendo un encuentro especial en un house show, que son los únicos que obtienen. Las entradas estaban en 5.244 para el espectáculo en el Coca Cola Coliseum cuando se anunció Reigns, y en unos pocos días subió a 5.807. Unos días después el anuncio de Reigns vs. Zayn lo llevó a 6.390 y podrían agotarse.”

Habrá que ver cuál es el camino de Sami Zayn hacia WrestleMania 39, aunque todas las especulaciones apuntan hacia una lucha por el Campeonato Indisputable de Parejas WWE, donde haría equipo con Kevin Owens para hacerle frente a The Usos, mientras que Roman Reigns tiene previsto defender sus títulos ante Cody Rhodes en el mismo evento.