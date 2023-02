Dave Meltzer analiza el futuro de Baron Corbin

JBL buscó tomar a Baron Corbin bajo su ala, y esta asociación había empezado de buena manera; sin embargo, durante las últimas semanas los resultados no acompañaron a este último, y tras una reciente derrota contra Dexter Lumis, el ex Campeón WWE decidió ponerle fin a su sociedad con Corbin, y se ausentará de las pantallas por un tiempo.

► Baron Corbin volverá a estar solo

Tras los eventos del reciente Monday Night Raw, no está claro qué es lo que sucederá con Baron Corbin, pero evidentemente Triple H obviamente pensó que las cosas no estaban funcionando y probablemente por eso se puso fin a esta efímera sociedad con JBL.

Dave Meltzer señaló en el reciente Wrestling Observer Radio que WWE dio de baja esta historia, y cree que Baron Corbin va a entrar en otra fase más de su carrera.

“Se dieron por vencidos. Obviamente, este no era el plan. El tipo a cargo, ese es Paul Levesque, sintió que no estaba funcionando y eso fue todo. A dónde van con Corbin, no lo sé. Se sintió como un entierro para Corbin… Ha tenido tantos cambios de personaje. No hay nada malo o bueno con él, pero en el panteón de estrellas, simplemente no está en ese nivel de estrella superior. Creo que querían que estuviera en ese nivel y le dieron todas las oportunidades para estar en ese nivel. Él es solo un chico. Un tipo alto, pero es solo un tipo”.

Baron Corbin todavía tiene algún tiempo en su contrato con WWE y, a pesar de los constantes cambios en su personaje, siempre ha demostrado ser un rudo versátil que busca aprovechar las oportunidades que se le presentan; no obstante, hay que admitir que su historia con JBL no convenció mayormente, e incluso su etapa anterior como Happy Corbin lució con mayor relevancia. Habrá que ver qué es lo que WWE tiene planeado para el que fuera “el Dios de la lucha libre moderna”.