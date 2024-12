Dave Meltzer: «AEW se parece hoy a la WCW pre-Nitro»

Tomando como muestra la audiencia cosechada por el episodio de AEW Dynamite del pasado 27 de noviembre (536 mil espectadores de media y un rating de 0.15 en la franja 18-49; el peor de su historia), un servidor apuntó el escaso impulso que el producto de la casa Élite había tomado tras Full Gear 2024. No obstante, apelé a la paciencia, en espera de conocer próximos números.

Y lo cierto es que si bien el capítulo de Dynamite del 4 de diciembre experimentó una mejoría, con 586 mil espectadores de media y un rating de 0.17, fue un incremento muy escaso. Mientras, el Dynamite de esta semana alcanzó los 594 mil y similar rating de 0.17, cuando Winter Is Coming pasa por ser una de las citas televisivas estrella para AEW.

Véase, tres semanas después de Full Gear 2024, PPV que debería haber supuesto un vuelco, no se aprecia tal efecto en el rendimiento televisivo de Dynamite (ni de Collision ni Rampage). Un problema que, como venimos comentando, se explica más allá de la falta en AEW de un gran «babyface» al estilo John Cena.

Y hablando de Dave Meltzer, hoy, dentro del Wrestling Observer Newsletter, el periodista dedica las tres primeras páginas y media de este boletín a AEW y su estado.

Meltzer expone, entre otras cosas, que la promotora se encuentra en un punto pivotante tras su renovación con Warner Bros. Discovery, y estima incierta una continuidad más allá de 2027, teniendo en cuenta que no hay visos de mejoría para sus ratings. Meltzer, asimismo, hace una curiosa comparativa.

«Salirse de la fórmula actual es una apuesta que puede o no dar sus frutos. Mantener la misma fórmula parecía conceder suficiente estabilidad a AEW para ser fuerte durante bastante tiempo. Pero el reciente declive no asegura eso. Y el mayor problema es que tienes que hacer que tu producto luzca ‘cool’.

«La experiencia en vivo de las grabaciones televisivas necesita mejorar. Hemos hablado de tener a estrellas en ‘dark matches’ como hace WWE, y que las mayores estrellas aparezcan con más frecuencia frente al público, y no promocionar a gente que no va a aparecer. Lo vimos con WCW y con todos, eso a largo plazo es una sentencia de muerte. No hay manera garantizada de mejorar esto ni una varita mágica. Pero eliminar todos los errores posibles que pueden y deben ser eliminados es una manera de empezar. Más promoción directa de los combates en vez de simples anuncios es algo obligatorio. Y esto lo han hecho mejor en las últimas semanas.

«Ahora mismo, AEW se parece a la WCW de 1990-1993 (y en sus mejores semanas, a la de 1989), y no tienen a un Hulk Hogan para llevarla a 1996. Pero no es el fin del mundo mientras la marca se considere valiosa dentro del mundo de los medios […]»