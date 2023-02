¿Necesita AEW un gran técnico favorito del público?

Durante varias semanas previas a Full Gear 2022, AEW jugó con un MJF alejado de actitudes villanescas, luego de que este expresara su intención de vencer limpiamente y por sus propios medios a Jon Moxley en dicho PPV.

Y la respuesta del público ante este aparente “turn face” fue muy positiva… hasta acabar comprobando que todo era una estratagema del joven gladiador, quien reveló su verdadera cara durante el combate al valerse de la ayuda de William Regal para así conquistar el Campeonato Mundial AEW.

Según Bryan Alvarez expuso en aquellos días, una oportunidad perdida por parte de Tony Khan y Cía.

«AEW fue construida sobre la idea de darle a los fans lo que no obtenían de WWE, una alternativa, y en el momento de su ascenso los fans habían vivido una década abucheando al técnico número uno, John Cena, y varios años abucheando al técnico número uno, Roman Reigns. WWE siguió impulsándolos como técnicos aunque claramente pelearan una batalla perdida. Viendo el final de Full Gear, fue difícil no pensar que AEW estaba haciendo lo mismo […] Tal vez haya sido una oportunidad perdida para crear un técnico campeón que marcara la diferencia y la cara de la siguiente era de AEW, y oportunidades así no se presentan muy a menudo».

Casi tres meses después, y ante los micrófonos de la última entrega de la Wrestling Observer Radio, Dave Meltzer recupera el hilo de su colega Bryan Alvarez, hasta concluir que AEW carece de un “babyface” de verdadera enjundia como contrapeso de MJF. Y Meltzer cree que CM Punk no supone la solución.

Interesante el evidente cambio de previsión sobre el devenir de Punk. Porque meses atrás todos descartaban su regreso y ahora Meltzer no lo hace. Y ciertamente, Punk podría ejercer de “top babyface” en caso de que el público olvidara su daño al producto Élite y el vestidor lo recibiera de vuelta. Pero AEW cuenta con bastantes nombres, sin necesidad de que exista un único gran técnico favorito del público: Jon Moxley, Bryan Danielson, Ricky Starks, Darby Allin, Jungle Boy, Orange Cassidy, Wardlow… Pocas empresas pueden decir lo mismo.

