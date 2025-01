Dave Meltzer: «5 años diciendo que AEW quebraría…»

Anteriormente, Dave Meltzer se mostraba lapidario sobre el futuro de AEW. Pero, en realidad, según declaraciones aún más recientes, no tanto como muchos.

► La negatividad sobre AEW

Empecemos por el principio y ese es una publicación de ayer en X de Jimmy Korderas, el ex réferi de la WWE.

«¿Soy el único que encuentra extraño que cuando alguien critica a AEW, los «Sickos» respondan inmediatamente con algún tipo de referencia al sexo oral?

¿Es algún tipo de obsesión de este grupo? ¡Preguntando por un amigo!».

El usuario AEWDefender le contestó así:

«Es una calle de dos vías. Simplemente no llegas a ver el otro lado de esto. Yo no insulto a los luchadores ni cito tuits de opiniones malas insultando a otros usuarios de Twitter. Aun así, lo escucho todo el día».

A lo que a su vez Korderas respondió:

«No es una calle de dos vías cuando un lado no tuitea de mala fe con una agenda detrás. La crítica no es odio. Eso es lo que muchos no entienden. Proviene de la frustración de querer algo mejor y de que el jefe lleve puestas anteojeras».

Entonces, otro fan saltó:

«Esto es decepcionante, Jimmy. Eres mucho mejor que esto. Soy fan tuyo, por favor, no seas hipócrita».

Después de varios mensajes, llegamos al que respondería Meltzer. Korderas comentó:

«Está bien si tú no lo haces (preocuparse, como fan, por los datos de audiencia). Los fans no deberían. Como alguien dentro del negocio, quiero verlo prosperar, y lo que estoy viendo de ellos ahora muestra claramente que no lo están logrando. Se están manteniendo a flote artificialmente gracias a su acuerdo televisivo y a bolsillos personales profundos. De lo contrario, sería una conversación diferente».

A estas palabras, el Editor en Jefe del Wrestling Observer dijo:

«Jimmy, la WWE, UFC, NFL, NBA y todas las principales ligas deportivas se están ‘manteniendo a flote artificialmente gracias a sus acuerdos televisivos’. La única que PODRÍA estar menos en números rojos si quitas el dinero de la televisión sería la UFC; las demás estarían mucho peor. Hoy en día, nadie a un nivel fuerte sobrevive sin el dinero de la televisión».

Después, otro usuario apuntó:

«¿Por qué tantos fanáticos están obsesionados con la desaparición de AEW? Es un tema de discusión más importante que lo que está sucediendo en WWE, de la que probablemente la mayoría sean fanáticos, que hablan negativamente sobre AEW»-

Y Meltzer le respondió:

«Durante cinco años, el eco de la cámara decía que AEW estaba perdiendo dinero y a punto de quebrar. No pueden superar el hecho de haber estado equivocados. Y, ciertamente, tienen supuestos expertos que también estuvieron equivocados durante cinco años y no pueden admitirlo, así que encuentran consuelo en esta lucha contra aceptar la realidad. Ahora el nuevo juego es: ‘Solo esperen tres años'».

Y esta declaración llevó a un montón de mensajes de ida y vuelta con un montón de usuarios. Pero, la cuestión principal es, ¿alguien sigue esperando a que AEW quiebre?

