Dave Mastiff comenzó a trabajar en WWE después de participar en el Torneo del Reino Unido de 2018. Posteriormente se unió a NXT UK, donde durante cuatro años fue uno de los luchadores más populares, hasta su despido en 2022, cuando la marca británica cerró sus puertas mientras la compañía prepara NXT Europe.

Todavía no ha vuelto a luchar desde su salida pero entendemos que antes o después lo hará para continuar con su carrera. Aunque está dispuesto a volver a ser una Superestrella si la oferta es la adecuada. Tanto de esto como de sus tiempos en la organización estuvo hablando recientemente «The Bomber» en PWMania.

Del circuito independiente a NXT UK

“Desde un punto de vista personal, me sentí más recompensado por actuar en el Royal Albert Hall. Ese edificio es sinónimo de entretenimiento británico: Last Night of the Proms, eventos de Strongman a principios del siglo XX, etc. Fue un gran evento del que formar parte”.

Cómo es trabajar en el Centro de Rendimiento

“Todas las personas con las que entrenas tienen una perspectiva diferente sobre la lucha libre profesional. Necesitas tomar lo mejor de cada uno. Me sentí afortunado de que personas como Robbie y Regal siempre tuvieran tiempo para mí y cuidaran de mí. Puede que la gente no se dé cuenta, pero esos dos caballeros tuvieron un impacto significativo en mi carrera incluso antes de firmar con WWE. Aprender de Triple H también fue maravilloso porque presta mucha atención a los detalles. Creo que también es un líder fantástico.

“En cuanto a la alegría, para mí, la alegría vino de estar en el Performance Center con un grupo de muchachos con los que he pasado tanto tiempo en los independientes. Compartimos un viaje durante muchos años y fue genial disfrutar trabajando juntos para el líder del mercado (financieramente). Claro que era diferente porque es un producto centrado en la televisión, pero yo tenía mucha experiencia previa con eso».

La victoria ante Eddie Dennis en TakeOver: Blackpool

«Gracias. La multitud esa noche fue fenomenal. Qué ambiente tan increíble para experimentar. No olvidas esos momentos. Teníamos que asegurarnos de que la lucha cumpliera y fuera única para el resto del espectáculo. Eso era lo importante para mí”.

Los momentos favoritos

“Para mí, disfruté la preparación y el combate de último hombre en pie con Joe Coffey en Takeover: Cardiff. Creo que eso fue lo más destacado para mí personalmente y también para la marca. Aparte de eso, disfruté las parodias de Jack Starz y también las burlas a otros equipos como Die Familia. A Jack y a mí se nos ocurrieron esos sketches juntos por nuestra cuenta y el mega talentoso Shaun Ryan les dio su gran giro para filmarlos”.

Qué planes tiene de vuelta al circuito

“Realmente no he pensado demasiado en todo esto. No siento que tenga nada que demostrar, así que supongo que solo quiero divertirme y trabajar con grandes talentos y, con suerte, enseñarles lo que he aprendido en los últimos 20 años también”.

Las lecciones más valiosas de los entrenadores de WWE

“Lo más importante que he aprendido es permanecer fiel a tus propias creencias. Cuando has estado haciendo esto durante un período prolongado de tiempo, nadie te conoce mejor que tú mismo. Otros pueden darte consejos útiles, pero no conocen tu personalidad tan bien como tú”.

Cómo supo de su despido

“Sin rumores. Tuvimos una reunión y nos dijeron que estaba cerrando. Nos dijeron que lo de Europa estaba en camino. Luego hicieron un comunicado de prensa segundos después. Luego todos recibimos las llamadas”.

Qué sabe de futura NXT Europe

«Nada. Todo lo que se dice es una conjetura de cualquiera. Necesitan hacer mucho trabajo antes de que llegue a buen término y tendría que ser la oferta adecuada para mí”.