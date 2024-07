Dave Lovell analiza pelea de Edwards con Makhachev

El entrenador Dave Lovell cree que el campeón de peso ligero de UFC, Islam Makhachev, tendría problemas con el tamaño de Leon Edwards.

Makhachev (27-1 MMA, 16-1 UFC ) ha reiterado su interés en ascender para desafiar al campeón de peso welter Edwards (21-3 MMA, 13-2 UFC). La pareja entrenó juntos hace años en la American Kickboxing Academy. Con las recientes defensas del título de Edwards ante luchadores destacados como Colby Covington y Kamaru Usman, Lovell confía en que Edwards pueda manejar la destreza de Makhachev en el agarre.

“Leon ya lo conocía porque en su día estaban en (American Kickboxing Academy) cuando básicamente comenzaron su carrera, y lucharon un poco, junto con Khabib y el resto de los muchachos. Entonces, ya sabes, Islam subiendo a peso welter, ¿sería lo suficientemente grande? ¿Tendría el mismo efecto que tiene en su peso actual? No lo creo. ¿Se ha encontrado con un tirador como Leon? No, no lo ha hecho. Y de nuevo, ¿qué puede aportar Islam a Leon? En cuanto a tamaño, Leon es físicamente más grande que él. Lo supera.

“De nuevo, recurrirá a lo que sabe hacer, que es su lucha. Es una lástima que veamos a los últimos muchachos con los que Leon peleó: Usman dos veces, Colby, todos luchadores. Ahora Belal, luchador. Islam, no es conocido por su golpeo. Son conocidos por su lucha, y eso es básicamente lo que hace que Leon mejore. La gente no lo entiende, que es lo que le dije a Ariel Helwani en la última entrevista. Me habló de la lucha con Leon, y yo le dije que todo el mundo se sorprendería cuando Leon se enfrentara a Colby y le mostrara a Colby y a Usman su calidad de lucha, y se lo demostró al mundo”.

Edwards buscará hacer su tercera defensa del título cuando se enfrente a Belal Muhammad (23-3 MMA, 14-3 UFC) en la pelea principal del UFC 304 del sábado en Co-op Live en Manchester, Inglaterra.

Al igual que Makhachev, Edwards también tiene la mira puesta en alcanzar el estatus de doble campeón, y Lovell ve ese objetivo como alcanzable.

“Un paso a la vez. Pero si ese es su plan, que no es un mal plan porque tenemos algunos peleadores que lo han hecho y están en proceso de querer hacerlo, entonces ¿por qué Leon debería ser diferente? Él es lo suficientemente grande como para crecer y llegar a ser un peso mediano.

“No le recomendaría que se quede ahí, pero si puede ir allí y elegir una pelea en la que pueda conseguir un título y luego volver a bajar al peso wélter, bueno, ese sería su sueño para ser justos en este momento. Ese es su próximo paso. Pero, ya sabes, cuando eso suceda, obviamente consideraremos hacer ese movimiento”.