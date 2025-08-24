Darren Young: «En WWE era alcohólico. 8 años limpio»

El talentoso luchador profesional, Fred Rosser, quien fuera conocido durante su gran paso por WWE como Darren Young, sorprendió con sus más recientes declaraciones, dado que declaró que durante su paso por WWE, era un alcohólico funcional.

Rosser aseguró que este mes de agosto marca 8 años libre de alcohol. Este fue el emotivo mensaje publicado en su cuenta oficial de X:

► Fred Rosser ( Darren Young ), celebra 8 años de ebriedad

This August marks 8 years alcohol-free. I’m letting the sun kiss me today instead of Tito’s Vodka. 😝

For years, I was a functioning alcoholic in @WWE—never sloppy, ALWAYS in control, but my memories are a blur. Sobriety has given me clarity, freedom, and strength.

If you’re… pic.twitter.com/3ZAaW1sUV1 — nodaysoff FRED ROSSER III (@realfredrosser) August 22, 2025

«Este agosto cumplo 8 años sin alcohol. Hoy dejo que el sol me bese en lugar del vodka Tito’s. . Durante años fui un alcohólico funcional en @WWE —nunca desordenado, SIEMPRE en control, pero mis recuerdos son un borrón. La sobriedad me ha dado claridad, libertad y fuerza.

«Si estás librando tu propia batalla, recuerda esto: el trabajo duro brilla más que cualquier trago, ¡bebé YEET! #BloqueaElOdio #supermanconbronceado #cuerpodeplaya #lasobriedaddesesexy».