Darren Young: «En WWE era alcohólico. 8 años limpio»

por
Fred Rosser

El talentoso luchador profesional, Fred Rosser, quien fuera conocido durante su gran paso por WWE como Darren Young, sorprendió con sus más recientes declaraciones, dado que declaró que durante su paso por WWE, era un alcohólico funcional.

Rosser aseguró que este mes de agosto marca 8 años libre de alcohol. Este fue el emotivo mensaje publicado en su cuenta oficial de X:

Darren Young en The Nexus - WWE
Darren Young en The Nexus – WWE

Fred Rosser (Darren Young), celebra 8 años de ebriedad

«Este agosto cumplo 8 años sin alcohol. Hoy dejo que el sol me bese en lugar del vodka Tito’s. . Durante años fui un alcohólico funcional en @WWE —nunca desordenado, SIEMPRE en control, pero mis recuerdos son un borrón. La sobriedad me ha dado claridad, libertad y fuerza.

«Si estás librando tu propia batalla, recuerda esto: el trabajo duro brilla más que cualquier trago, ¡bebé YEET! #BloqueaElOdio #supermanconbronceado #cuerpodeplaya #lasobriedaddesesexy».

Fred Rosser

LA LUCHA SIGUE...
Suscríbete para recibir un resumen diario de las últimas noticias.
icon
Al suscribirte confirmas estar de acuerdo con nuestra política de privacidad

Archivo de artículos