Darren Till no está seguro de si Israel Adesanya puede superar el desafío de vencer a Alex Pereira . Pereira (7-1 MMA, 4-0 UFC) destronó a Adesanya (23-2 MMA, 12-2 UFC) con un nocaut técnico en el round 5 en UFC 281 para capturar el título de peso mediano. La victoria marcó la tercera vez que Pereira derrotó a Adesanya, y las otras dos veces llegaron en kickboxing.

Pero en las últimas dos victorias de Pereira sobre Adesanya, estaba perdiendo la pelea hasta que se recuperó para anotar el final. Aunque Till reconoce que Adesanya demostró que tiene las herramientas para vencer a Pereira, aún estaría del lado del brasileño si pelearan por cuarta vez.

«He visto las tres peleas y las dos peleas que él (Adesanya) estaba ganando absolutamente cómodamente. Alex las tres veces aparece de alguna parte, no sé qué es si tiene el número de Izzy o qué, obtiene la victoria y es bastante aterrador para Izzy porque ¿puede Izzy vencerlo? Hemos visto que puede, bueno, no puede porque el quinto Alex lo recuperó”.

“¿Vale la pena una cuarta pelea? Sí, tienes que hacerlo porque Izzy fue el campeón durante mucho tiempo y era dominante, pero Alex lo venció tres veces y no es como un luchador contra un pegador. Ambos son delanteros. es muy duro Sé que he perdido una pelea aquí y allá, pero si pierdes cuatro peleas ante la misma persona… Creo que la cuarta pelea está justificada, pero en este punto, ¿veo a Izzy venciendo a Pereira? Por alguna razón, porque Pereira ganó las tres peleas, no, no lo hago”.

Adesanya ha expresado durante mucho tiempo su interés en pelear contra Till (18-4 MMA, 6-4-1 UFC), pero Till aún no ha obtenido la victoria característica que necesita en el peso mediano para catapultarlo a la contienda por el título. Aunque Adesanya ya no es campeón, Till sigue interesado en el enfrentamiento.

“Es una pelea que tiene que suceder porque sé que él quiere pelear por una razón, quiere probar mi forma de golpear contra la suya. Siempre lo he sabido porque él ha visto el tipo de delantero que soy y yo he visto el tipo de delantero que es, como fenomenal, pero ya veremos. Pero creo que ahora que Pereira tiene el título, muchas cosas cambiarán porque si Izzy no recupera el título, habrá mucha gente dispuesta a tomarlo”.

Till buscará volver a la columna de victorias cuando se enfrente a Dricus Du Plessis en el evento UFC 282 del sábado en T-Mobile Arena en Las Vegas.