Darren Till dice que Sean O’Malley no está recibiendo un trato preferencial de Dana White.

O’Malley (17-1 MMA, 9-1 UFC) detuvo a Aljamain Sterling por nocaut técnico en el segundo asalto para hacerse con el título del peso gallo en el combate estelar del UFC 292 celebrado el pasado sábado en el TD Garden de Boston.

En los prolegómenos de la pelea, Sterling dijo que el rápido cambio de rumbo iba en contra de su voluntad. Pero Till explica que el empuje de O’Malley es simplemente desde una perspectiva comercial, que es lo que en última instancia importa a la UFC.

«Si lo hay o no lo hay, no importa», dijo Till en una entrevista con Betting Sites. «Por ejemplo, cuando peleé por última vez, había algunas superestrellas en la cartelera, como Paddy (Pimblett). Y otras veces que he luchado, otras veces que hago entrevistas, siempre me fijo en mis visitas, siempre dan en el clavo. Boom, visitas masivas.

«Si aportas puntos de vista, vas a recibir un trato especial. No hay otra forma de evitarlo. Dana White no es nuestro amigo. Puede que le caigamos bien, pero no es nuestro amigo. Esta es una relación de negocios. Como quiera que se llame, «privilegio Dana White», para mí es básicamente privilegio de superestrella. Sean O’Malley es una superestrella».

Till eligió a Sterling para vencer a O’Malley y admite que «The Sugar Show» superó sus expectativas.

«El entrenador de Sean O’Malley me envió un mensaje después del combate en el que me decía: ‘¿Cómo te sientes ahora?’ Yo le respondí que me sentía como un imbécil», dijo Till. «Lo correcto es lo correcto y lo incorrecto es lo incorrecto, y yo estaba completamente equivocado. Pensé que Aljo iba a dominar a Sean O’Malley.

«Sean O’Malley demostró que yo y mucha gente estábamos equivocados. Es el campeón legítimo y es un campeón jodidamente muy bueno. ¿Me gusta su estilo fuera del octágono? No, con todo el pelo y fumando hierba todo el tiempo y cosas así. Pero, ¿quién soy yo para decir nada? Es el campeón del mundo del peso gallo, y le felicito por todo su éxito«.

O’Malley es una estrella, pero ¿superará alguna vez a Conor McGregor? Till dice que ni por asomo.

«No», dijo Till. «Nadie va a ser un nombre más grande que Conor. Olvídate de eso».