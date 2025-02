Darren Till ha salido en defensa de Israel Adesanya tras la última derrota del ex bicampeón. La derrota en el evento principal de UFC Fight Night Arabia Saudí supuso el tercer revés consecutivo de Adesanya y ha suscitado algunas críticas por parte de los aficionados.

Tras haber perdido cuatro de sus últimas cinco peleas, Adesanya se enfrenta a un mayor escrutinio. Till, que también sufrió una racha de derrotas antes de abandonar la UFC, ha rechazado cualquier comentario negativo sobre «The Last Stylebender» por considerarlo injustificado.

En un apasionado post en las redes sociales, Till respondió a las afirmaciones de que la supuesta «caída» de Adesanya debería ser analizada, expresando su frustración por la falta de aprecio por los logros de Adesanya.

«Acabo de leer un comentario en una página de MMA diciendo que la caída de Israel Adesanya necesita ser estudiada!!!!!!!!!. ¿Puede todo el mundo aquí que no sea un idiota absoluto entender esa declaración? !!!!!! Me estoy esforzando tanto por entenderlo pero no puedo… Estoy tan confuso… ¿Qué caída? ????»

Till reconoció que su carrera no cumplió con las expectativas, pero estuvo en total desacuerdo con aplicar la misma narrativa a Adesanya.

«He visto a gente comentar sobre caídas, estudios, etc…. toda esa m*erda como ‘la caída de Darren Till necesita ser estudiada’. Lo entiendo. Debería haber destacado más en la UFC de lo que lo hice, pero algunos factores no me lo permitieron… Pero ahora, juro que ni siquiera puedo entender que acabo de ver un comentario diciendo que la caída de Israel Adesanya necesita ser estudiada. Izzy y yo no somos amigos, ni siquiera diría que soy su mayor fan fuera del octágono, pero eso no tiene nada que ver con lo que ese hombre ha logrado en este deporte».

«Era una m*ldita máquina de demolición en el peso medio. Nadie podía vencerlo. En una etapa, parecía imbatible en su reinado por el título. Hizo que Paulo Costa pareciera un bebé, quien, por cierto, tuvo una guerra con Yoel Romero. Él absolutamente bodied Robert Whittaker. IZZY era una máquina de demolición absoluta en su día. Él es sin duda uno de los GOAT de peso medio, y ni siquiera es objeto de debate. De hecho, podría perder sus próximas cinco peleas y eso no cambiaría un carajo su estatus de GOAT».

Till también criticó a los aficionados modernos a las MMA, argumentando que dejan que los prejuicios personales afecten a sus opiniones sobre los peleadores.

«Pero estos aficionados a las MMA de hoy en día son tan jodidamente tontos. Tienen un coeficiente intelectual de 10. Miro y pienso, oh dios mío. Se ha perdido la esperanza. Un hombre como IZZY debería ser adorado por los aficionados a las MMA y por la UFC. Es literalmente uno de los grandes de todos los tiempos. No tiene que gustarte. A nadie le importa un carajo, de hecho. Pero pagamos por ver peleas, y si hablamos de peleas -de MMA en sí-, Izzy fue uno de los mejores».

Till también señaló a Colby Covington como otro ejemplo de peleador cuyas habilidades a menudo se pasan por alto debido a su personalidad polarizadora.

«Los problemas de hoy en día son que todos estos imbéciles dejan que sus emociones se impongan a los hechos. Si a alguien no le gusta la personalidad de un peleador, dice que es una m*erda». Un buen ejemplo: Colby Covington. Todos lo odian, así que todos dicen que es una m*erda. Él es esto, él es aquello. Colby Covington es un luchador de primera división. El hijo de p*ta sube montañas. Vive y respira este deporte».

«Es un salvaje absoluto. Cardio durante días como nunca he visto. Pero debido a que actúa como un completo tonto, a todo el mundo le gusta decir que es una m*erda, actuando en sus propias emociones personales hacia él. Todos son unos m*lditos tontos. Tontos de remate. ¡Cambio y corto!»

En cuanto a Adesanya, no se ha pronunciado sobre su futuro en la pelea tras la derrota.