Darren Till critica a Bo Nickal por su actuación en UFC 309

Darren Till aprovechó la ocasión para criticar a Bo Nickal después de UFC 309. Nickal (7-0 MMA, 4-0 UFC) tuvo éxito en su prueba más difícil hasta la fecha contra Paul Craig (17-9-1 MMA, 9-9-1 UFC) en la cartelera principal del sábado en el Madison Square Garden, pero vio las tarjetas de los jueces por primera vez en lo que fue un asunto mediocre.

El ataque de Till a Nickal no es algo inesperado. Ambos intercambiaron críticas en septiembre de 2022 después de que Till desafiara a Nickal a una pelea. Nickal se rió de su desafío y lo criticó por haber sido superado por Derek Brunson.

Till ya no está en el roster de UFC, pero le dejó saber a Nickal lo que pensaba de su actuación .

“ El ninja pelirrojo ni siquiera pelea. Habla más que yo y yo hablo mucho. #GingerNinja Incluso me habla tonterías y no ha vencido a ningún oponente que tenga un récord de victorias. Un ninja pelirrojo de verdad. Sí, su lucha es buena, pero su golpeo es espantoso y sus videos de cocina me dan ganas de apuñalarme hasta la muerte. Un ninja pelirrojo de verdad”.

Nickal también criticó anteriormente al buen amigo de Till, Khamzat Chimaev, al llamarlo basura de lucha libre. Till salió en defensa de su compañero de entrenamiento .

“Este tipo ha dicho muchas tonterías . Me ha dicho tonterías desde que llegó a la UFC, como si no hubiera peleado ni vencido a los mejores. Sé más humilde, pelirrojo, porque tu mierda y Khamzat te destruirían”.

Nickal se sintió ofendido cuando Daniel Cormier dijo que no estaba listo para Chimaev durante el comentario de UFC 309, lo que Till defendió .

“¿Dónde está la mentira? Las nueces de jengibre no están listas para Khamzat”.