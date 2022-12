Darren Elkins revela lesiones sufridas en UFC en ESPN 42

The Lord of Darkness

Darren Elkins sufrió bastante daño en su derrota ante Jonathan Pearce. Elkins (28-11 MMA, 17-10 UFC) perdió por decisión unánime ante Pearce hace dos semanas en UFC en ESPN 42 en Orlando, Fla., donde quedó ensangrentado y aparentemente gravemente herido durante la pelea.

Elkins dijo que sufrió múltiples lesiones en las piernas, pero a pesar de estar comprometido, el notoriamente duro hombre de 38 años logró llegar hasta el final contra Pearce. Los médicos intentaron intervenir cuando Elkins era un desastre sangriento en el round 3, pero no dudó en querer continuar. Tomó Instagram el jueves para hablar sobre sus lesiones.

«Bueno, me desgarré el menisco, me desgarré el ligamento cruzado anterior cuando recibí el primer derribo y me fracturé el peroné en la pelea… pero aun así tuve unas excelentes vacaciones en las Islas Turcas y Caicos con mi familia».

Elkins compitió en su pelea número 25 de peso pluma de UFC , la mayor cantidad de apariciones en la historia de la división. El peleador del Team Alpha Male ha ganado tres de sus últimos cinco, con sus victorias sobre Luiz Eduardo Garagorri, Darrick Minner y Tristan Connelly.