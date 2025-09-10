DarkState retiene los Campeonatos de Parejas de NXT, pese a Joe Hendry

DarkState (Dion Lennox y Osiris Griffin), acompañados por Saquon Shugars y Cutler James, defendieron con éxito los Campeonatos por Parejas ante Hank Walker y Tank Ledger.

La rivalidad venía tomando fuerza desde la semana anterior, cuando la estrella de TNA Joe Hendry apareció como “arma secreta” de Walker y Ledger en un combate de ocho hombres, distrayendo a DarkState y dándoles una victoria clave que les abrió la puerta a la lucha titular.

El combate inició con dominio de los retadores, que mostraron gran coordinación y estuvieron cerca de la victoria en varias ocasiones. Sin embargo, DarkState logró recuperarse con su fortaleza y trabajo en equipo. Walker y Ledger tuvieron un segundo aire que puso contra las cuerdas a los campeones, pero la intervención de los aliados de DarkState terminó inclinando la balanza a favor de los monarcas.

► Joe Hendry definió el combate

Cuando parecía que los títulos cambiarían de manos, James y Shugars intervinieron. James se burló de Hank asegurando que “Joe Hendry no te ayudará esta noche”, lo que desató la espectacular aparición del escocés, quien derribó una pared para perseguirlo. La distracción fue decisiva: Griffin atacó a Walker y Lennox aseguró la cuenta de tres para retener.

► ¿Qué sigue para ambas agrupaciones?

La victoria solidifica el reinado de DarkState, aunque la constante presencia de Hendry promete mantener viva la rivalidad y podría encaminar a un enfrentamiento con estipulación especial.