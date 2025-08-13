DarkState derrotó a Je’Von Evans, Oba Femi, Moose y Trick Williams

La última edición de WWE NXT cerró con un combate estelar que cumplió con la etiqueta de “caótico” desde el primer segundo. Ocho luchadores se enfrentaron en una batalla que comenzó con intensidad absoluta, cuando ambos equipos se lanzaron al ataque apenas sonó la campana.

El equipo conformado por Je’Von Evans, Oba Femi, Moose y Trick Williams arrancó con fuerza gracias a la unión inicial de Evans, Femi y Moose, quienes se coordinaron para sacar a sus rivales del ring. Trick, que al principio dudó en entrar al intercambio, terminó siendo empujado hacia el grupo de oponentes, desatando así su participación.

Una vez que la acción regresó al cuadrilátero, el dominio cambió de manos. DarkState —integrado por Dion Lennox, Osiris Griffin, Saquon Shugars y Cutler James— aisló a Je’Von Evans y lo castigó con precisión, turnándose para desgastarlo con ofensivas combinadas. Movimientos como un potente spinebuster y un diving legdrop mantuvieron a Evans en terreno enemigo, sin poder dar el relevo.

La lucha se equilibró cuando Moose, Trick y Oba atacaron a Lennox, aunque la cuenta fue interrumpida rápidamente por el resto de DarkState. Sin embargo, el trabajo en equipo del bando técnico comenzó a desmoronarse: un golpe accidental de Oba Femi a Evans y una lanza fallida de Moose que terminó impactando a Femi encendieron las tensiones internas.

En la recta final, la situación se volvió insostenible. Trick Williams, visiblemente molesto, decidió abandonar el combate, dejando solo a un agotado Je’Von Evans frente a los cuatro miembros de DarkState. La agrupación no desaprovechó la ventaja y ejecutó su devastadora double powerbomb para sellar la victoria.

Cuando parecía que la noche sería toda para DarkState, la celebración fue abruptamente interrumpida. Hank Walker y Tank Ledger irrumpieron para atacar brutalmente a los ganadores, cerrando el show con un nuevo foco de rivalidad y dejando a la afición expectante sobre lo que ocurrirá en la próxima edición de NXT.

Con un final tan explosivo, la velada no solo reforzó el dominio de DarkState, sino que también dejó abiertas varias historias, marcando un episodio clave rumbo a futuros enfrentamientos.