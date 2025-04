DarkState derrota a Myles Borne y Je’Von Evans

Durante la más reciente emisión de NXT, DarkState siguió demostrando su fuerza dominante en la marca del territorio de desarrollo, sumando un triunfo más.

La entrevistadora Wren Sinclair entrevistaba a Myles Borne sobre su ausencia en Josh Barnett’s Bloodsport, pero antes de que pudiera responder, los miembros de DarkState hicieron acto de presencia. Osiris Griffin y Dion Lennox no solo se burlaron de Borne, sino que lanzaron una clara amenaza: si No Quarter Catch Crew no desaparece, serán destruidos.

Ante esta provocación, Je’Von Evans apareció en escena para respaldar a Borne, desafiando directamente a DarkState a un combate por equipos esa misma noche.

► Evans y Borne unen fuerzas… pero caen ante DarkState

Evans y Borne hicieron equipo por primera vez para enfrentar a Griffin y Lennox, quienes estuvieron acompañados por Saquon Shugars y Cutler James. Aunque el dúo improvisado de Evans y Borne comenzó con energía, demostrando buena coordinación y ofensiva aérea, la experiencia en conjunto y brutalidad de DarkState se impuso.

Evans fue el blanco principal durante gran parte del encuentro, recibiendo castigo constante con movimientos potentes como powerslams, backbreakers y combinaciones en pareja. A pesar de su resistencia y algunos destellos de recuperación, el control de DarkState fue absoluto.

Cuando Borne finalmente entró al relevo, logró un momento de ofensiva sólida, aplicando fuertes castigos sobre Lennox, pero Griffin salvó la cuenta. Luego, en ringside, Evans fue neutralizado por Griffin, permitiendo a DarkState ejecutar una devastadora doble powerbomb sobre Borne para sellar la victoria.

Con esta dominante actuación, DarkState no solo envió un mensaje a Evans y Borne, sino también al resto de No Quarter Catch Crew, dejando claro que su amenaza no es solo palabrería.