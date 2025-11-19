DarkState conserva el Campeonato de Parejas de NXT ante Je’Von Evans y Leon Slater

La defensa de Osiris Griffin y Dion Lennox, integrantes de DarkState, ante Je’Von Evans y Leon Slater, se desarrolló bajo un ambiente tenso desde el inicio, con ofensivas veloces y el respaldo constante de Shaqon Shugars y Cutler James en ringside.

El encuentro estuvo marcado por intercambios inmediatos de ataques, combinaciones aéreas de los retadores y una respuesta firme de los campeones. Slater y Evans buscaron imponer la agilidad como eje de su estrategia, mientras DarkState recurrió al control físico y a la intervención de su equipo para alterar el rumbo en los pasajes más apretados.

► Momentos claves

El dominio inicial de los retadores se diluyó cuando Shaqon intervino para permitir que Griffin derribara a Evans desde lo alto del esquinero, abriendo una fase de castigo sistemático sobre Je’Von.

Slater equilibró la balanza con una ofensiva que puso contra las cuerdas a los campeones, pero nuevas distracciones en ringside inclinaron la balanza. El error provocado por Cutler —que hizo caer a Evans sobre su propio compañero— dejó a Slater vulnerable para el doble impacto final de DarkState, quienes sellaron la victoria por cuenta de tres.

#ANDSTILL DarkState defeat Je’Von Evans & Leon Slater to retain the NXT Tag Team Championships! Je’Von inadvertently hit Leon with a springboard Splash… #WWENXT #NXTGoldRush — WrestlePurists (@WrestlePurists) November 19, 2025

► ¿Qué pasará ahora?

DarkState reafirma su control dentro de la división de parejas de NXT, respaldados por una estructura que les garantiza ventaja en escenarios complejos.

Evans y Slater demostraron rango y química suficiente para mantenerse cerca de la órbita titular, pero su camino dependerá de cómo respondan a esta derrota.