DarkState conserva el Campeonato de Parejas de NXT ante Je’Von Evans y Leon Slater

por

La defensa de Osiris Griffin y Dion Lennox, integrantes de DarkState, ante Je’Von Evans y Leon Slater, se desarrolló bajo un ambiente tenso desde el inicio, con ofensivas veloces y el respaldo constante de Shaqon Shugars y Cutler James en ringside.

El encuentro estuvo marcado por intercambios inmediatos de ataques, combinaciones aéreas de los retadores y una respuesta firme de los campeones. Slater y Evans buscaron imponer la agilidad como eje de su estrategia, mientras DarkState recurrió al control físico y a la intervención de su equipo para alterar el rumbo en los pasajes más apretados.

Momentos claves

El dominio inicial de los retadores se diluyó cuando Shaqon intervino para permitir que Griffin derribara a Evans desde lo alto del esquinero, abriendo una fase de castigo sistemático sobre Je’Von.

Slater equilibró la balanza con una ofensiva que puso contra las cuerdas a los campeones, pero nuevas distracciones en ringside inclinaron la balanza. El error provocado por Cutler —que hizo caer a Evans sobre su propio compañero— dejó a Slater vulnerable para el doble impacto final de DarkState, quienes sellaron la victoria por cuenta de tres.

¿Qué pasará ahora?

DarkState reafirma su control dentro de la división de parejas de NXT, respaldados por una estructura que les garantiza ventaja en escenarios complejos.

Evans y Slater demostraron rango y química suficiente para mantenerse cerca de la órbita titular, pero su camino dependerá de cómo respondan a esta derrota.

LA LUCHA SIGUE...
icon
