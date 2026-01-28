DarkState retiene el Campeonato de Parejas pero son humillados

Osiris Griffin y Saquon Shugars, acompañados por Cutler James, pusieron en juego el Campeonato de Parejas de NXT ante los retadores de OTM: Bronco Nima y Lucien Price. Desde el inicio, la lucha mostró un ritmo físico y constantes relevos.

Bronco Nima y Shugars comenzaron forcejeando, con intercambios de poder que pronto dieron paso al trabajo en equipo de OTM. Griffin entró a escena para equilibrar las acciones, aunque ambos campeones optaron por reagruparse en ringside junto a James ante la presión de los retadores.

Price ingresó con fuerza, conectando powerslams consecutivos y permitiendo que OTM dominara amplios tramos del combate. Nima castigó sin descanso a Shugars, mientras Griffin intentaba frenar el avance sin éxito, quedando los campeones contra las cuerdas.

DarkState logró cambiar el rumbo con ayudas ilegales desde ringside. Griffin conectó una Vader Bomb y, junto a Shugars, combinó castigos que frenaron el ímpetu de Bronco. Aun así, OTM respondió con potencia, provocando un doble relevo que devolvió la intensidad máxima al combate.

Lucien Price entró encendido, atacando a ambos campeones y quedándose cerca de la victoria tras un uranage que casi sentencia la lucha.

► Momentos claves

Cuando el combate estaba en su punto más alto, la aparición de The Vanity Project provocó una distracción clave. Saquon Shugars aprovechó el momento para cubrir a Price y asegurar la cuenta de tres, reteniendo así los títulos.

Tras el combate, la división por parejas de NXT estalló en ringside con Hank y Tank, Chase U y The Culling peleando. DarkState observaba desde el ring cuando Shawn Spears y Niko Vance irrumpieron para atacar a todos, cerrando el segmento con los miembros de The Culling posando sobre los campeones.

► ¿Qué pasará ahora?

DarkState sigue como Campeones de Parejas de NXT, pero el ataque final de The Culling deja claro que la división sigue en guerra total por los títulos.