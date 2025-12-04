Dark Order cae ante The Opps y «Hagman» Adam Page ataca

El choque entre Dark Order y The Opps prometía ser una prueba interesnate, especialmente porque los primeros han tenido poca acción ultimamente y los segundos han estado aumentando su dominio en AEW, incluyendo como ayudaron a Samoa Joe para que conquistara el Campeonato Mundial AEW quue tenía Adam Page.

The Opps atacó antes del combate a Dark Order, equipo que fue dominado por algunos minutos; sin embargo, Evil Uno, Alex Reynolds y John Silver buscaron reorganizarse, aunque cada intento fue respondido con contundencia por parte de The Opps, respaldados por la fuerza de Powerhouse Hobbs, la técnica de Katsuyori Shibata y la agresividad de Hook.

La balanza parecía inclinarse apenas hacia Dark Order cuando Evil Uno consiguió ejecutar un doble suplex sobre Hook y Shibata. Sin embargo, la entrada inmediata de Hobbs anuló cualquier impulso. El peso pesado detuvo en seco a Uno, lo derribó con facilidad y lo lanzó con potencia contra la lona.

Momentos clave del encuentro

Aunque Reynolds y Silver intentaron salvar la caída, Shibata y Hook frenaron su avance con sleeperholds, dejando el camino libre para que Hobbs conectara un Powerbomb definitivo que selló la cuenta de tres a favor de The Opps.

Tras la caída de Dark Order, la situación se tornó aún más caótica con la llegada de Hangman Adam Page, quien atacó a Shibata usando una cadena y luego intentó ir tras Hobbs con una botella de cerveza.

¿Qué pasará ahora?

Adam Page retó a Shibata y Hobbs para Winter is Coming, asegurando que tendría un compañero para enfrentar a los integrante de The Opps.

