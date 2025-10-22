Hace unos días nos hacíamos eco en SuperLuchas del fuerte intercambio de ataques verbales de la exluchadora del CMLL y TNA y exentrenadora de WWE y AEW Sarah Stock, también conocida como Dark Angel, y Amanda Huber, la viuda de Brodie Lee, por la violencia del reciente evento WrestleDream 2025. Su conversación no fue más allá pero Stock sí continuó con ella discutiendo con algunos fanáticos.

Ex of whom? Vince never raped ME. He was cool af to me. https://t.co/ZqgnUA6MHT — Sarah Stock (@SSDarkAngel) October 22, 2025

► La discusión de Sarah Stock

Empecemos por este mensaje de ella misma:

«Sí. Cada vez que veo un intento de asesinato en la lucha libre sin una advertencia o aclaración, sin importar la empresa, mi opinión sigue siendo la misma: es una tontería«.

Porque le siguieron incontables respuestas de aficionados a las doce cuerdas a los que ella contestó citando a Vince McMahon:

«Todos ustedes cayeron en el juego. Su comportamiento es predecible. Cada respuesta insultante, sin educación e ignorante ayudó a difundir el mensaje de que los intentos de asesinato en la lucha libre son una tontería. Y todos ustedes pensaban que la “psicología” se trataba de encadenar movimientos. ‘Regla número 1 de la comunicación: conoce a tu audiencia.’ – VKM«.

Una referencia que no hizo más que aumentar las críticas a Dark Angel. Por ejemplo:

«¿Ahora estás citando a un violador? Todo porque te descubrieron actuando como una ex celosa e intentaste cambiar el sentido de lo que realmente estabas diciendo. Perdiste toda credibilidad, salvo ante los más descerebrados estafadores anti-AEW».

Y cuando el exmandamás de la WWE entra en juego, la situación no hace más que empeorar. Así contestó Sarah Stock:

«¿Ex de quién? Vince nunca me violó a MÍ. Conmigo fue súper buena onda».

La primera vez, porque continuó hablando de McMahon cuando la acusaron de no apoyar a las supuestas víctimas de su exjefe:

«¿Qué parte en voz baja? ¡Grítalo bien fuerte! Ese tipo me enseñó más que nadie jamás lo hará sobre este negocio, y aún sigo viviendo de los cheques que me pagó, cinco años después de haberme ido de allí. Fue bueno conmigo. Es triste el estado actual de las cosas, cuando la lealtad desaparece por miedo a ser ‘cancelado’«.

What quiet part? Scream it out loud, The dude taught me more than anyone ever will about the business and I’m still living off his paychecks 5 years after I left there. He was good to me. It’s a sad state of affairs when loyalty disappears over fear of being «cancelled». https://t.co/RAfOg0H67v — Sarah Stock (@SSDarkAngel) October 22, 2025

¿Qué opinan de estas declaraciones de Dark Angel Sarah Stock?