Dariush: “Poirier debería considerar retirarse”

Beneil Dariush dice que Dustin Poirier necesita subir o bajar. En noviembre pasado, Poirier obtuvo otra gran victoria en una carrera llena de ellos, sometiendo a Michael Chandler en UFC 281.

La victoria solidificó la posición de Poirier entre los cinco primeros en la división de peso ligero, y luego, algunos sugirieron que una posible pelea eliminatoria por el título con Dariush podría ser la próxima. Excepto que Poirier rechazó eso, diciendo que no estaba realmente interesado , y no hace falta decir que Dariush no piensa mucho en eso.

“Me gustaría que fuera un poco más claro en cuanto a qué es lo que no le emociona de mí. ¿Mis peleas no son lo suficientemente emocionantes? ¿O es un problema de habilidad? ¿O es solo porque no tengo el nombre? Porque si es solo por el nombre, realmente debería considerar, y lo digo de la mejor manera posible, no estoy tratando de ser un anuncio, pero realmente debería considerar retirarse. Porque si vas a buscar los nombres, si vas a buscar pelear solo con hombres, ese nombre te atrapará, hermano, vienen perros. Hay perros, y son jóvenes y tienen hambre. Están buscando matar.

“Ya hay muchachos por ahí y no quedan muchos Michael Chandler por ahí en la división. ¿Cuántas peleas más como esa puedes conseguir? Vas a tener que pelear con uno de estos perros, y actualmente estoy al frente de estos muchachos. Así que da un paso al frente o piensa en hacer otra cosa. Parece tener éxito, así que, si no lo eres genuinamente, la lucha no es un deporte por el que quieras tener poco entusiasmo. Entonces, si no está al 100 por ciento, realmente debería reconsiderar lo que está haciendo”.

Es casi seguro que Poirier no se retirará, pero dijo que no estaba seguro si quería “pasar por los asesinos” que se necesitarían para volver a una oportunidad por el título. En cambio, Poirier dijo que su enfoque era una pelea a la vez.

Dariush, mientras tanto, ha estado investigando a los asesinos. Actualmente en una racha ganadora de ocho peleas, Dariush viene de una victoria sobre el contendiente en ascenso Mateusz Gamrot en UFC 280. Desafortunadamente para Dariush, Alexander Volkanovski avanza para desafiar al campeón de peso ligero Islam Makhachev , lo que significa que Dariush está actualmente afuera buscando una oportunidad por el título, y con tipos como Poirier y Charles Oliveira que no están interesados ​​​​en pelear con él en este momento, es una posición frustrante para el contendiente No. 4.