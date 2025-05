Dariush: «Oliveira es muy peligroso contra peladores como Topuria»

Beneil Dariush cree que Charles Oliveira está siendo subestimado enormemente contra Ilia Topuria en UFC 317.

Oliveira (35-10 MMA, 23-10 UFC) se enfrentará a Topuria (16-0 MMA, 8-0 UFC) por el título vacante de peso ligero en la pelea principal del 28 de junio en el T-Mobile Arena en Las Vegas ( ESPN+ pay-per-view, ESPN, ESPN+).

Los corredores de apuestas, los expertos y sus compañeros luchadores están descartando a Oliveira, pero Dariush señala un aspecto del juego de Oliveira que podría plantear más problemas para Topuria de lo que muchos piensan.

Porque, por ejemplo, un buen boxeador se agacha para fintar o hacer fintas para entrar por dentro, y en esos momentos Charles simplemente levanta la rodilla y te descontrola el ritmo o te lanza una patada, cosas así. Así que creo que la pelea es mucho más reñida. Entiendo por qué la gente favorece a Ilia, y creo que, si me preguntaran, probablemente yo también lo favorecería, pero no creo que vaya a ser como: «Va a aplastar a Charles», como todos piensa n.

Oliveira es el líder histórico de la UFC en victorias por finalización y sumisión. Sin embargo, por otro lado, Dariush ve el juego de suelo de Topuria como una amenaza.

«Charles siempre es peligroso. Diría lo siguiente: sé que el jiu-jitsu de Ilia es muy bueno porque cuando peleó contra Ryan Hall, lo hizo de maravilla. Incluso si la pelea era en el suelo o si usaba ground and pound, lo hacía bien. El hecho de que pudiera detener los derribos de Bryce (Mitchell) y finalmente revertir la situación, y luego, cuando estaba en la cima, podía ponerse en posición rápidamente.

Bryce tiene buen jiu-jitsu. No me importa lo que diga la gente, sabe grappling. No puedes ser su fan, pero no puedes decir que no sea un buen grappler. Es un buen grappler. Siento que peleó con otros grapplers y simplemente los vence. Creo que el grappling de Ilia es muy, muy bueno, y, en todo caso, podría considerarse infravalorado.