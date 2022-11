Beneil Dariush no esperará una oportunidad por el título de UFC. Dariush obtuvo ocho victorias consecutivas cuando derrotó a Mateusz Gamrot por decisión unánime en UFC 280. Aunque cree que merece una oportunidad ante el recién coronado campeón de peso ligero Islam Makhachev, él sabe que probablemente no sucederá.

Después de someter a Charles Oliveira esa misma noche, Makhachev llamó al campeón de peso pluma de UFC, Alexander Volkanovski, para un enfrentamiento en el octágono. Entonces, si Volkanovski es el siguiente, Dariush ve tres opciones viables para él.

“Supongo que en este momento mis opciones son el ganador de Dustin Poirier (y Michael Chandler), Charles (Oliveira) o (Rafael) Fiziev. Esas son las tres opciones. … Esas son grandes peleas, así que resolvamos esto y sigamos adelante”.

Dariush estaba programado para enfrentar a Oliveira en octubre de 2020, pero la pelea se canceló después de que Oliveira se retirara por razones no reveladas. También fue reservado para enfrentar a Makhachev en febrero, antes de que una lesión en el tobillo lo obligara a retirarse.

Dustin Poirier y Michael Chandler perdieron recientemente peleas por el título ante Oliveira, y el veloz Rafael Fiziev ha estado observando al ex retador al título Justin Gaethje, quien actualmente está fuera de juego después de someterse a una cirugía de nariz. Independientemente de quién sea el próximo para Dariush, espera dar un giro relativamente rápido.

“No quiero sentarme por otros ocho meses, nueve meses, un año y medio”, agregó Dariush. “Me encanta pelear. Solo quiero pelear. No vas a poder colgar el cinturón delante de mí. El cinturón no me hace sentir especial. Sé quién soy, sé lo que valgo y sé lo que Dios me ha puesto en esta tierra para hacer. Entonces, el cinturón es genial, me encantaría tenerlo, pero idealmente solo quiero asegurarme de no desperdiciar mi talento, así que quiero volver allí tan pronto como pueda”.