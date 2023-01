Beneil Dariush está feliz de seguir peleando contra los mejores, pero admite que fue frustrante que lo dejaran pasar por una oportunidad por el título.

Dariush (22-4-1 MMA, 16-4-1 UFC) ha ganado ocho en fila y más recientemente obtuvo una impresionante victoria sobre Mateusz Gamrot en UFC 280. Con la victoria sobre Gamrot, Dariush esperaba ser el próximo en la fila para una oportunidad por el título de peso ligero, pero fue entonces cuando el campeón de peso pluma, Alexander Volkanovski, decidió perseguir el estatus de doble campeón.

Tan pronto como Islam Makhachev (23-1 MMA, 12-1 UFC) reclamó el cinturón de peso ligero vacante sobre Charles Oliveira en el cartel principal de UFC 280, se enfrentó a Volkanovski (25-1 MMA, 12-0 UFC) en el octágono para organizó su súper pelea en UFC 284 el 11 de febrero, dejando a Dariush fuera de la imagen del título.

“En ese momento, sentí que definitivamente era extraño y estaba frustrado. Seré honesto contigo. Entiendo por qué lo hicieron: Volkanovski es el rey libra por libra. Pero el momento fue terrible para mí. Parezco muy sereno, pero si presionas los botones correctos o dices las cosas correctas, probablemente intentaré arrancarte la cabeza allí mismo. Entonces, después de enterarme de las noticias y calmarme, me dije a mí mismo: ‘¿Qué diferencia hay? Solo tengo que ganar mis peleas. Todo estuvo bien, y mira lo bien que resultó”.

Entonces, ¿Qué sigue para Dariush? Esperar al ganador de Makhachev vs. Volkanovski es una opción, pero él sabe que ese plan puede no funcionar para él.

“No sé cuál es el plan de juego de UFC para mí. No sé si alguna vez voy a pelear por ese cinturón. Tengo la opción de esperar y pelear con el ganador, pero si Volkanovski gana y decide defender su cinturón de peso pluma, podría terminar esperando un año entero y tal vez termine peleando en 2024. No creo que haya nadie que pueda. salta frente a mí ahora mismo, pero mi trabajo es ganar peleas, así que luchemos contra Dustin Poirier o Charles Oliveira. Marzo es un buen calendario para mí”.

Dariush ve a Makhachev reteniendo su título contra Volkanovski. Pero en última instancia, está entusiasmado con el desafío de enfrentar a todos los peleadores de élite de la división.

“Creo que Makhachev ganará, pero Volkanovski tiene el potencial para hacerlo. Estilísticamente, tiene todas las herramientas para el juego de pie, pero no conozco sus herramientas en el juego de suelo. No sé cuánto puede mejorar en su campamento. Pero será interesante ver cómo maneja la presión de Makhachev. En este momento, me inclino por Makhachev, pero también estoy muy emocionado de ver una pelea tan interesante. Makhahcev es un rompecabezas sin resolver y quiero resolverlo. Pero también lo es Volknaovski. Nadie se ha acercado más que lo que hizo Max (Holloway) en la segunda pelea.

“Si tienen una pelea cerrada, me encantaría pelear con ambos, pero quiero pelear con Oliveira y quiero pelear con Poirier. Básicamente, quiero pelear contra todos. Realmente solo quiero competir con los mejores del mundo, y cualquier orden en el que luche contra estos muchachos está bien para mí. No me queda mucho tiempo en mi carrera, así que esta es mi oportunidad”.