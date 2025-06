Dariush decepcionado de que Makhachev haya pasado al peso welter

Beneil Dariush admite que tuvo que hacer un reinicio mental después de que Islam Makhachev anunció su paso al peso welter.

Dariush vio a Makhachev como un objetivo principal y una gran motivación en su paso hacia la cima de la división de peso ligero, pero su mandato llegará oficialmente a su fin el sábado en UFC 317 cuando un nuevo campeón de 155 libras sea coronado entre Ilia Topuria y Charles Oliveira en el T-Mobile Arena (ESPN+ pay-per-view, ESPN, ESPN+ ).

En la cartelera principal del evento, Dariush se enfrentará a Renato Moicano, quien tuvo la oportunidad de su largamente evitada pelea contra Makhachev cuando asumió el rol de cabeza de cartel del UFC 311 de enero con un día de anticipación luego de que Arman Tsarukyan se cayera.

Ahora esa pelea parece estar totalmente fuera de su alcance, y Dariush admite que la realidad fue difícil de afrontar.

«Me sentí muy decepcionado. Mientras estaba en racha de victorias, y también posiblemente en enero, pensé que me elegirían para pelear con él. Y me sentía muy bien en enero, y no sucedió. Fue duro. Tuvimos que trabajar duro para superarlo».

Creo que le irá bien. Creo que usará más el golpeo que el agarre. La defensa de Jack Della Maddalena parece muy sólida y seguirá trabajando en ella. Creo que, de hecho, el camino más fácil para Makhachev será el golpeo.