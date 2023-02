Dariush ama la idea de pelear contra Oliveira

Beneil Dariush no se opone a pelear contra Charles Oliveira , pero la línea de tiempo no le conviene. Dariush (22-4-1 MMA, 16-4-1 UFC) actualmente tiene una racha ganadora de ocho peleas y no tiene dudas de que es el contendiente al título más merecedor.

Pero se le pasó por alto cuando el campeón de peso ligero Islam Makhachev optó por perseguir al peleador No. 1 libra por libra, el campeón de peso pluma Alexander Volkanovski, el sábado pasado en UFC 284.

Makhachev retuvo su título contra Volkanovski, pero se tomará un tiempo libre para observar el Ramadán, que comienza a fines de marzo y dura 30 días. Dariush no ha competido desde que venció a Mateusz Gamrot en octubre pasado en UFC 280 y quiere mantenerse ocupado. Podrá hacer eso cuando se enfrente a Oliveira (33-9 MMA, 21-9 UFC) en mayo, pero Dariush esperaba pelear mucho antes para alinear su calendario con el de Makhachev.

“Tengo que pelear contra Charles Oliveira, uno de los mejores en hacerlo. Suena bien para mí. No me estoy quejando de eso. Pero, ¿Quién merece pelear por el título? Nadie está ni cerca de lo que he hecho hasta ahora“.

“Tenía la esperanza de pelear contra Charles, digamos febrero-marzo, así que justo en este momento, y luego podríamos haberlo hecho en julio contra Makhachev. Esa era mi situación ideal. Pero luego Charles siguió retrasándolo. Fue de marzo a abril, de abril a mayo. Así que ahora están tratando de prepararnos para mayo. Eso es un poco lo que lo arruinó para mí. Me encanta la idea de pelear contra Charles Oliveira, solo desearía que fuera antes”.

Oliveira también compitió recientemente en UFC 280 y fue presentado por Makhachev en una pelea vacante por el título de peso ligero. Antes de eso, el ex campeón terminó con Michael Chandler, Dustin Poirier y Justin Gaethje en peleas por el título.