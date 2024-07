Dariush abierto a pelear con ganador de Pimblett y Green

Beneil Dariush podría encontrar un oponente en la pelea destacada del sábado en UFC 304. Los pesos ligeros Paddy Pimblett (21-3 MMA, 5-0 UFC) y King Green (32-15-1 MMA, 13-10-1 UFC) se enfrentarán en la cartelera principal (pago por visión, ESPN2, ESPN+) en Co-op Live en Manchester, Inglaterra.

Dariush ha prestado mucha atención a la pelea, y aunque ve a Pimblett como el peleador más completo, cree que la experiencia de Green podría ayudarlo a prevalecer.

“Si nos fijamos en los estilos, la mayoría de la gente diría que Paddy necesita luchar. Pero creo que su golpeo también está bastante subestimado. Creo que tiene más herramientas para ganar. Dicho esto, Bobby Green encuentra la manera de ganar.

“Ganó algunas peleas que no pensé que iba a ganar, y lo logró. Creo que esta situación podría ser similar. Se desenvuelve bien bajo presión, por lo que esta presión realmente podría funcionar a su favor”.

Dariush, que en su momento tuvo una de las rachas de victorias más largas en la categoría de 155 libras, se encuentra en una racha de derrotas tras dos derrotas consecutivas por nocaut ante Charles Oliveira y Arman Tsarukyan. Aunque le gustaría seguir peleando en la cima de la división, no le diría que no al ganador de Pimblett vs. Green.

“Claro. No sé si están en los rankings todavía, pero los rankings no han significado mucho para mí en general. Si la UFC me llama y me dice que este es el nombre, entonces ese es el nombre. Siempre ha sido así para mí. He tenido la oportunidad de llamar a algunas personas algunas veces y nunca funcionó, así que prefiero dejar que la UFC me llame y lo averigüemos”.

Dariush se tomó un tiempo de descanso después de ser derrotado en dos peleas consecutivas, pero su regreso se ha retrasado aún más debido a una lesión de menisco. Espera estar de vuelta a finales de año.

“En realidad, mi objetivo era pelear a finales del verano, es decir, dentro de un mes aproximadamente. Ahora creo que, con suerte, será a finales de año, tal vez en octubre o, posiblemente, en noviembre. Ese es más mi objetivo ahora”.