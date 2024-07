Darby Allin ya está listo para volver al ring

La última lucha de Darby Allin fue la Anarchy In The Arena realizada el 26 de mayo durante el PPV AEW Double or Nothing 2024. Allí, formó parte del Team AEW junto con Bryan Danielson, Cash Wheeler y Dax Harwood, y cayeron ante The Elite (Jack Perry, Kazuchika Okada, Matt Jackson y Nick Jackson).

Sin embargo, como todos nuestros lectores saben, esta lucha fue realmente una emergencia. Eddie Kingston se rompió el pie y Allin fue su reemplazo de última hora. Allin estaba fuera del ring desde el 13 de marzo, cuando luchando ante Jay White se lesionó el pie. Y, por si fuera poco, un bus lo atropelló y se rompió la nariz.

► Darby Allin declara estar listo para volver al ring en el Episodio 250 de AEW Dynamite

Pese a todo esto, su amor por AEW le hizo aceptar reemplazar a Kingston. Y desde entonces, se tomó un descanso para dejar sanar bien su cuerpo. Allin hizo una aparición especial en AEW el pasado 10 de julio, retando al Campeón TNT, Jack Perry, a una lucha titular para el AEW Dynamite 250.

Y ahora, en entrevista con Friday Night Fights, Allin reveló que dicha lucha sí tendrá lugar esta noche, miércoles 17 de julio, y que ya tiene el alta médica para retornar al ring y volver a competir en AEW. Estas fueron sus palabras:

“Dynamite 250 es en realidad mi regreso nuevamente porque, si alguien lo sabe, me rompí el pie hace dos meses y luego me atropelló un autobús y me rompí la nariz, y luego volví al ring. Tuve una lucha, me colgaron boca abajo con una cuerda y luego me patearon en la cara con zapatos que tenían chinchetas pegadas con pegamento en la suela.

«Y las chinchetas se quedaron atrapadas en mi labio. Eso me desfiguró un poco el tabique nasal, y la sangre salía por todas partes. Así que estoy médicamente autorizado después de todo eso, y estoy de vuelta para rockear en Little Rock. Va a ser divertido, tengo muchas cosas locas planeadas”.