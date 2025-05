Darby Allin ya alcanzó la cima del Monte Everest

Importante dato recogimos el pasado mes sobre la aventura en la que está inmerso Darby Allin. Según pudo saber el periodista, «The Enigma» iniciaría su ascenso al Monte Everest el 15 de abril. Y ahora, cinco semanas después, Allin ha completado la primera mitad del viaje.

En la web Everest Chronicles, que informa de los movimientos de los escaladores sobre la cima del mundo, publicó esta entrada en las últimas horas.

¡Cima a las 8:50am hora local! Teníamos el buen tiempo de nuestro lado, pero muchos equipos también se aprovecharon de esta ventana, lo que ralentizó nuestra progresión más de lo esperado. Darby Allin, USA

Ang Dorjee Sherpa, Nepal/USA 24 cimas

Pasang Bhote, Nepal 14 cimas

Tashi Thundu Sherpa, Nepal 12 cimas

Pemba Sherpa, Nepal 2 cimas El equipo disfrutará de su momento en la cima y luego comenzará su regreso al Campamento 4.

► All In, nueva cima

Recordemos las palabras del luchador durante la presentación de All In: Texas, las pasadas Navidades.

«Lo genial de AEW es que puedo mirarme al espejo y saber exactamente quién soy. Esta compañía me da tanto… Me dejan hacer lo que quiero hacer en el ring frente a todos ustedes, y me dejan hacer lo que quiero hacer en mi vida personal. En abril voy a escalar el Monte Everest, y voy a llevar la bandera de AEW y plantarla en la cima del maldito mundo para recordarle a todos de lo que AEW es capaz. Cuando baje de esa montaña, voy a ir a Globe Life Field, y juntos, como familia, AEW va a recordarle al mundo exactamente de lo que esta compañía es capaz […]»

Mucho estamos hablando sobre si Allin será quien destrone a Jon Moxley en All In: Texas, una cita para la que, sin embargo, el ex Campeón TNT podría llegar con insuficiente preparación. Se entiende que AEW pueda optar por el ganador del torneo de la Owen Hart Cup (a concretarse en Double or Nothing), pues al fin y al cabo, Will Ospreay y «Hangman» Page, finalistas, suponen excelentes opciones; aunque no guarden una historia tan profunda con Moxley y los Death Riders.