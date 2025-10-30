Darby Allin y Orange Cassidy derrotan a The Death Riders

Darby Allin y Orange Cassidy se enfrentaron a Daniel García y Wheeler Yuta en un enfrentamiento intenso que incluyó castigos espectaculares, vuelos, castigos y maniobras en mesas fuera del ring.

El combate tuvo como protagonistas a Darby Allin y Orange Cassidy enfrentando a Daniel García y Wheeler Yuta. La acción se desarrolló tanto dentro como fuera del ring, con ataques impresionantes, donde ninguno de los dos equipos cedió terreno.

Los cuatro luchadores se enfrascaron en una auténtica guerra desde primer segundo del combate, intercambiando golpes, y maniobras aéreas. Cassidy y Darby se destacaron con Coffin Drop, Orange Punch y un DDT sobre la mesa, mientras que García y Yuta respondían con tapatías, candados y ataques desde el esquinero, manteniendo la lucha al borde de la locura.

► Momentos clave del combate

El desenlace llegó cuando Darby Allin aplicó una llave a la pierna sobre Wheeler Yuta, forzando su rendición inmediata.

► ¿Qué pasará ahora?

Con esta victoria, Darby Allin y Orange Cassidy consolidan su alianza frente a Daniel García y Wheeler Yuta que tendrán que explicar su derrota a Jon Moxley y The Death Riders.