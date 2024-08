Darby Allin y Jack Perry se enfrentarán en lucha de ataúd en All In

El combate que tendrán Darby Allin y Jack Perry en All in tendrá una estipulación especial, pues se enfrentarán en un combate en ataúd.

Durante el evento de Dynamite de esta semana, Allin amenazó a Perry, a quien recordó su pasado como Jungle Boy, lanzando retos y garantizando que le quitará el Campeonato TNT.

Más tarde, Allin se dirigió al ring para un combate, pero Jacky Perry apareció para atacar al luchador extremo, golpeándolo sin piedad. Cuando finalmente la seguridad logró separar a Perry, este solicitó una lucha de ataúd en All In, desafío que fue aceptado por la directiva de AEW.

Darby Allin and Jack Perry are beating the hell out of each other backstage ahead of their TNT Championship match at #AEWAllInLondon!

Watch #AEWDynamite LIVE on TBS!@DarbyAllin | @boy_myth_legend pic.twitter.com/RBGYXtRGjm

— All Elite Wrestling (@AEW) August 15, 2024