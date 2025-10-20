Darby Allin: «¿WWE? Vi lo que estaba pasando…»

En anteriores ocasiones, Darby Allin dio motivos de por qué no quiso unirse a la WWE y terminó en AEW. Por ejemplo: no quería estar a la sombra de otros.

«Hay un millón de tipos en WWE que nunca van a ver la luz del día. No merece la pena. Así que dije, ‘Ni siquiera estoy interesado’. No soy el tipo de tío que quiere sentarse en el banquillo para decir, ‘¡Vaya!, soy feliz por estar en WWE’. Eso me importa un cara**«.

O también: quería ser él mismo.

«Dame libertad creativa. WWE probablemente me habría convertido en una figura espeluznante en una sala de calderas hablando solo o algo así. No, así estoy bien. Quiero patinar y representar esa cultura».

► Darby Allin eligió AEW sobre WWE

Pero esas no son las únicas razones. Durante una reciente entrevista en The Ariel Helwani Show, la estrella All Elite reveló otra: la creación de WWE 205 Live.

«En el momento en que escuché que AEW estaba empezando, en el momento en que escuché el término ‘libertad creativa’ y que había esta nueva compañía iniciándose, pensé: esta es mi oportunidad, es la única manera en que voy a lograrlo, ya no me importa nada más en este punto, pensé: necesito estar allí. Y luego literalmente no me detuve hasta que llegué allí. Formaba parte de su compañía hermana llamada Evolve, yo formaba parte de eso. Y luego vi lo que estaba pasando. 205 Live, vi lo que estaba pasando. Donde está mi dinero es en los combates de David contra Goliat. Entonces, tan pronto como escuché que AEW estaba empezando, pensé: no, tengo que irme.»

¿Darby Allin habría tenido éxito en WWE?