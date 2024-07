Darby Allin vs. Jack Perry se establece para AEW All In 2024

Bajando del techo como homenaje a Sting, Darby Allin fue el luchador más aplaudido durante el segmento final del episodio de AEW Dynamite de esta semana. Allin no quiere perderse Blood & Guts, donde tendrá la oportunidad de darle su merecido a The Elite, pero parece que ocurra lo que ocurra allí, su rivalidad con el grupo continuará.

O al menos, su rivalidad con Jack Perry. Pues anoche, tras vencer a The Beast Mortos en Collision, Allin tomó el micro y retó al «Scapegoat» a poner sobre la mesa el Campeonato TNT en AEW All In 2024. «The Enigma» no sólo quiere recuperar el oro que ostentó dos veces, sino que, claro está, pretende escamochar al chico de la jungla.

Estos dos «AEW Originals» sólo se han enfrentado en mano a mano una vez, durante el episodio de Dynamite del 21 de abril de 2021, donde precisamente Allin retuvo el Campeonato TNT ante Perry.

► Cartel provisional de AEW All In

A falta de oficializarse este Darby Allin vs. Jack Perry, les recuerdo el menú luchístico confirmado de AEW All In 2024, cita que tendrá lugar el 25 de agosto desde el Wembley Stadium de Londres (Inglaterra).