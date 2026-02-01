Darby Allin venció a Clark Connors… Pero Gabe Kidd llegó para vengarse

AEW Collision 31 de enero 2026.

Clark Connors regresó a AEW enfrentando a Darby Allin, lo que representa un duelo entre dos estilos intensos. El de New Japan Pro Wrestling llegó a esta lucha con instintos asesinos.

► Momentos clave

Clark Connors atacó a Allin por la espalda durante su entrada, tomando una ventaja incluso antes de que sonara la campana. Desde el primer segundo, Connors descargó su poder y agresividad sobre un Darby que parecía siempre un paso atrás, castigándolo dentro y fuera del ring con impactos brutales.

Cada vez que Allin intentaba encontrar un resquicio para su ofensiva aérea o de contraataque, Connors lo cortaba con un nuevo golpe devastador. Un Spear en la esquina y un lanzamiento contra las escaleras metálicas parecían presagiar el final.

En un acto de pura desesperación, logró empujar a Connors contra las mismas escaleras que lo habían lastimado, obteniendo un respiro crucial. De vuelta en el ring, aunque Connors siguió dominando —conectando incluso un temible Trophy Kill que estuvo a punto de terminar la lucha—, Allin encontró su momento.

Esquivando un Spear final, Allin atrapó a Connors con un Scorpion Death Drop, honrando a su mentor, Sting. Sin dejar escapar la oportunidad, aplicó la llave de sumisión que definió la carrera del «Icon»: el Scorpion Death Lock. Ante el dolor insoportable, Clark Connors no tuvo más opción que rendirse.

► ¿Y ahora qué?

Después de la lucha, Allin fue atacado por Gabe Kidd: “Te seguiré a cualquier esquina del mundo hasta que esté escrito que Gabe Kidd fue el que acabó con Darby Allin.” 

 

Columnista de la revista SÚPER LUCHAS desde 1998. Editor en Jefe desde 2003

