Darby Allin venció a Clark Connors… Pero Gabe Kidd llegó para vengarse

Clark Connors regresó a AEW enfrentando a Darby Allin, lo que representa un duelo entre dos estilos intensos. El de New Japan Pro Wrestling llegó a esta lucha con instintos asesinos.

► Momentos clave

Clark Connors atacó a Allin por la espalda durante su entrada, tomando una ventaja incluso antes de que sonara la campana. Desde el primer segundo, Connors descargó su poder y agresividad sobre un Darby que parecía siempre un paso atrás, castigándolo dentro y fuera del ring con impactos brutales.

Cada vez que Allin intentaba encontrar un resquicio para su ofensiva aérea o de contraataque, Connors lo cortaba con un nuevo golpe devastador. Un Spear en la esquina y un lanzamiento contra las escaleras metálicas parecían presagiar el final.

En un acto de pura desesperación, logró empujar a Connors contra las mismas escaleras que lo habían lastimado, obteniendo un respiro crucial. De vuelta en el ring, aunque Connors siguió dominando —conectando incluso un temible Trophy Kill que estuvo a punto de terminar la lucha—, Allin encontró su momento.

Esquivando un Spear final, Allin atrapó a Connors con un Scorpion Death Drop, honrando a su mentor, Sting. Sin dejar escapar la oportunidad, aplicó la llave de sumisión que definió la carrera del «Icon»: el Scorpion Death Lock. Ante el dolor insoportable, Clark Connors no tuvo más opción que rendirse.

► ¿Y ahora qué?

Después de la lucha, Allin fue atacado por Gabe Kidd: “Te seguiré a cualquier esquina del mundo hasta que esté escrito que Gabe Kidd fue el que acabó con Darby Allin.”